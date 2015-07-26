Diyarbakır'da askeri araca saldırı: 2 şehit, 4 yaralı

Diyarbakır'ın Lice'de askeri aracın geçişi sırasında patlayıcı yüklü araç infilak ettirildi, 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.

Radikal'de yer alan habere göre, PKK'nın Diyarbakır-Bingöl karayolunu keserek bazı araçların kontak anahtarını aldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri olay yerine hareket etti.



İddiaya göre PKK'lıların yerleştirdiği ve yol kenarında kontak anahtarı alınmış şekilde duran otomobil, askeri aracın geçişi sırasında patlatıldı.



Olayda, ilk belirlemelere göre güvenlik görevlilerini taşıyan araçtaki 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı.



Yaralılar, Diyarbakır'daki hastanelere kaldırıldı.



Patlamanın yaşandığı bölgede jandarma ekipleriyle PKK'lıların arasındaki çatışmanın sürdüğü ve çok sayıda takviye ekibin olay yerine sevk edildiği bildirildi.