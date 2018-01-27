Diyarbakır'da asker ocağına uğurlanan 55 gence altın ve Türk bayrağı

BİSMİL (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Turgay Gülenç, askerlik görevini yapmaya giden gençler için düzenlenen gecede, 55 asker adayına Türk bayrağı ve çeyrek altın hediye etti.

İlçedeki bir düğün salonunda düzenlenen etkinliğe, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Turgay Gülenç, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Boyacıoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Hakkı Öztürk, İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş, Yol Kontrol Sorumlusu Osman Avşar, kamu kurum müdürleri, asker aileleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Gecede asker adayları ve yakınları, yerel sanatçıların söylediği Kürtçe ve Türkçe şarkılar eşliğinde uzun süre halay çekti, eğlendi. Folklor ekibi hünerlerini sergiledi.

Gecede konuşan Belediye Başkan Vekili Gülenç, vatan savunmasının çok kutsal bir görev olduğunu belirterek, \"Son zamanlarda memleketimiz çok büyük badireler atlattı. Gezi eylemleri, sonrasında hendek olayları gibi ve en son ise 15 Temmuz\'da 250 civarında şehit verdiğimiz o alçak hain kalkışmasındaki o zor süreci, halkımızın gayretiyle başarıyla atlattık. Halk birliğiyle, bütünüyle iç ve dış düşmanlarına kesinlikle müsaade etmedi. Bu vesileyle burada bir kez daha tüm geçirdiğimiz bu zor zamanlarda bize destek olan azizi milletimize, bir kez daha şükranlarımızı sunmayı bir borç sayıyoruz. Sevgili gençler, sevgili asker arkadaşlarım; Vatan sizlere emanet, aileleriniz de bize emanet. Gözünüz arkada kalmasın, Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin. Allah yar ve yardımcınız olsun\" dedi.

Başkan Vekili Gülenç, konuşmasının ardından asker ocağına uğurlanacak gençlere, içerisinde çeyrek altın, Türk bayrağı ve asker malzemelerinin bulunduğu hediye paketleri verdi. Gecede kesilen kurbanın kanını kendi eliyle asker adayların alnına süren Başkan Vekili Gülenç, bela ve musibetlerden muhafaza etmesi temennisinde bulundu.

Gece, Türk bayrağıyla donatılan araçların konvoy halinde şehir turu atmasıyla sona erdi.

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