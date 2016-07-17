Diyarbakır'da AKP il binası önünde toplananlara EYP'li saldırı

TSK’daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişiminin başarısız olmasının ardından AKP İl Başkanlığı önünde protesto için toplanan gruba, yoldan geçen araçtan el yapımı patlayıcı atıldı. Patlamanın ardından partililer kaçışırken bölgeye çok sayıda polis sevk edildi.

Hürriyet'te yer alan habere göre; olay, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzerinde bulunan AKP il Başkanlığı önünde meydana geldi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın dünkü darbe girişiminin ardından halka yaptığı meydanlara inin çağrısının ardından bir grup partili ve STK temsilcileri Diyarbakır il binası önünde toplandı. Burada darbe karşıtı slogan atan gruba yoldan geçen bir araçtan el yapımı patlayıcı atıldı. Patlamanın ardından toplanan grup kaçışırken bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Polis, çevrede geniş güvenlik önlemi aldıktan sonra yolun bir kısmını trafiğe kapattı.

Polis, saldırıyı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı. İl binası önünde toplanan vatandaşların ise tepkisi sürüyor.