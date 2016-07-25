Diyarbakır'da 82'si SES üyesi 96 sağlık çalışanın işine son verildi

Diyarbakır Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nde çalışan 82 Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) üyesi olmak üzere toplam 96 sağlık çalışan işten çıkarıldı.

SES Diyarbakır Şube Başkanı Selma Atabey, “Sendikamız bugüne kadar emek ve demokrasi mücadelesinin dinamiklerinden olmuştur. Üyelerimizin cemaat gibi örgütlerle ilişkili gibi gösterilmeleri kabul edilir değildir” dedi.

evrensel'in haberine göre; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Personel Daire Başkan Vekili Engin Demir imzasıyla haklarında işlem yapılan personelin isimlerinin Diyarbakır Valiliği’ne gönderildiğini söyleyen Atabey, “Arkadaşlarımızın işten atılmasına gerekçe olarak ‘Gülen cemaatiyle ilişkileri olduğu’ gösteriliyor. Ancak karar henüz tebliğ edilmedi. Sendikamız bugüne kadar emek ve demokrasi mücadelesinin dinamiklerinden olmuştur. Üyelerimizin cemaat gibi örgütlerle ilişkili gibi gösterilmeleri kabul edilir değildir” dedi.

"KHK ile memurluğa geri dönmenin önü kapatılmak isteniyor"

Duruma ilişkin hukuki girişimlerde bulunacaklarını bildiren Atabey, “Arkadaşlarımızın Cemaat gibi bir örgütle ilişkisinin olmadığını, olamayacağını ispat için çabalayacağız.

Fakat çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile memurluğa geri dönmenin önü de kapatılmak isteniyor” değerlendirmesi yaptı. Atabey, duruma tepkilerini hem Meclis gündemine getirerek hem de kamuoyu oluşturarak getireceklerini söyledi.