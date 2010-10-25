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Diyarbakır'da 7 köyde 6 ton esrar bulundu

Diyarbakır’da jandarma ekiplerince, bu sabah 7 köye 500 askerin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yaklaşık 6 ton esrar ele geçirildi.

25 Ekim 2010 03:00

T24 - Diyarbakır’da jandarma ekiplerince, bu sabah 7 köye 500 askerin katılımıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yaklaşık 6 ton esrar ele geçirildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Lice ve Hazra ilçelerine bağlı 7 ayrı köye sabaha karşı eş zamanlı operasyon düzenledi. Lice’nin Yalaza, Ortaç, Bağlan ile Hazro’nun Çiftlibahçe, Dolunay, Cavundur ve Oyuklu köylerine düzenlenen operasyonna 500 asker katıldı.

Operasyonda ahır, ev ve toprağa gömülü olarak gizlenmiş şekilde 2 ton 600 kilosu kubar olmak üzere 6 ton esrar ele geçirildi.

Uyuşturucuyla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alınırken, bölgede arama tarama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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