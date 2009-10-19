Diyarbakır'da 7 kişide virüs tespit edildi!

Diyarbakır’da, 6’sı öğrenci 7 kişide domuz gribi tespit edildi. 2 okulda bu hafta eğitim ve öğretime ara verildi.



Sağlık Bakanlığı’ndan dün akşam yapılan açıklamada, bugüne kadar Türkiye’de belirlenen pandemik H1N1 gripli hasta sayısının 551 olduğu, Ankara’da son 5 günde tespit edilen vaka sayısının ise 41’e ulaştığı bildirildi. Bu vakaların genel durumlarının iyi olduğu ve takiplerinin sürdüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



“Öte yandan Diyarbakır’da 7 yeni pandemik H1N1 gribi vakası tespit edilmiş olup, bunların 6’sı öğrencidir. İl Hıfzıssıhha Kurulu, 2 okulda tedbiren 5 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmesine karar vermiştir. Diyarbakır’daki vakaların da genel durumları iyi olup takipleri evlerinde devam etmektedir.”



Merkez Kayapınar ilçesindeki Huzurevleri İlköğretim Okulu ile Yenişehir’e bağlı Hantepe köyündeki Hantepe Şehitleri İlköğretim Okulu’nda eğitim gören öğrencilerin aileleriyle birlikte karantinaya alındığı bildirildi.



Aşılar geldi



Türkiye’nin Novartis firmasından sağladığı domuz gribi aşılarının 500 bin dozluk ilk partisi de dün akşam İtalya’dan İstanbul’a getirildi. Aşıların bugün de Ankara’ya getirilmesi bekleniyor. Sağlık Bakanlığı’nın depolarına intikal ettirilecek ve buradan rastgele seçilen numunelerin uygulanabilir olduğuna karar verilirse, sağlık kuruluşlarına dağıtılacak.