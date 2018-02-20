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Diyarbakır'da 64 güvenlik korucusu Afrin'e uğurlandı

Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA) - DİYARBAKIR'ın Kulp ve Ergani ilçesinde görev yapan 64 güvenlik korucusu, Suriye'nin Afrin kentinde teröristlere yönelik sürdürülen, 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak üzere uğurlandı

20 Şubat 2018 19:50

Esat TAŞTEKİN/ERGANİ (Diyarbakır), (DHA) - DİYARBAKIR\'ın Kulp ve Ergani ilçesinde görev yapan 64 güvenlik korucusu, Suriye\'nin Afrin kentinde teröristlere yönelik sürdürülen, \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılmak üzere uğurlandı.
Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli 28 güvenlik korucusu, Zeytin Dalı Harekatı\'na katılmak Arfin\'e gönderildi. İlçe Jandarma Komutanlığı\'nda Ergani Kaymakamı Mesut Çoban, askeri erkan ve güvenlik korucularının ailelerinin katıldığı uğurlama töreninde kurban kesilerek, \'Güzel vatanımız için her an ölmeye hazırız\', \'Önce vatan\' sloganları eşliğinde 28 güvenlik korucusu uğurlandı.
Kulp ilçesinden de terörle mücadele kapsamında görev yapan 36 güvenlik korucusunun \'Zeytin Dalı Harekatı\'na katılmak üzere ilçeden düzenlenen törenle uğurlandığı belirtildi.

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