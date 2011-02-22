Diyarbakır'da 5 dilde 'Hoşgeldiniz' tabelası

T24 - Diyarbakır'da Sur Belediyesi şehrin girişlerine Türkçe, Kürtçe, İngilizce, Ermenice ve Süryanice 'Hoşgeldiniz' yazılı tabelalar astı.





Diyarbakır Sur Belediyesi'nde 2007 yılında 'Çok dilli belediyecilik' ile ilgili aldığı karar üzerine Danıştay tarafından görevden alınan ve 2009 seçimlerinde tekrar belediye başkanlığına seçilen BDP'li Abdullah Demirbaş ve meclis üyelerinin aldığı kararla kentin üç girişine 5 dilde tabelalar asılmaya başlandı. Tabelalar Türkçe, Kürtçe, İngilizce, Ermenice ve Süryanice dillerinde.

İlk olarak Diyarbakır Silvan yoluna Türkçe ile Kürtçe'nin Zazaki lehçesi ve Ermenice yazılı 'Hoşgeldiniz' tabelaları asan belediye, bugün de Mardin karayolu üzerinde bulunan Çarıklı Köyü yakınlarına 2x4 metre ebadında hazırladığı Türkçe ile Kürtçe'nin Kurmanci lehçesi ve Süryanice yazılı tabelayı astı.

Sur Belediyesi, Şanlıurfa yolu üzerine ise önümüzdeki günlerde Türkçe, Kürtçe ve İngilizce 'Hoşgeldiniz' yazılı tabelayı asacak.

Sur Belediye Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş, tabelalarla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Kentimize giren insanların aslında kendi kimlikleriyle ve kendi dilleriyle karşılanmasının insanda yaşatacağı mutluluğu biliyoruz. Bu nedenle kentin girişlerine farklı dillerde hoşgeldiniz dedik. Bu aynı zamanda bu kentin çok kültürlü, çok kimlikli, çok dilli olduğunu herkese anlatmak. Önümüzdeki günlerde ayrıca Diyarbakır kalesinin dört kapısına da buna benzer tabelalar asacağız."

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ise bir süre önce sadece Türkçe olan köy isim tabelelarını kaldırarak köylerin Kürtçe eski isimlerinin de yer aldığı yeni tabelalar asmıştı.



