Diyarbakır'da 460 kilo esrar ele geçirildi

Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın Bismil ilçesinde polis ekiplerinin durdurdukları kamyonette yaptıkları aramada, 460 kilo esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, Lice ilçesinden temin edilen uyuşturucuların batı illerine sevk edileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan polis, belirledikleri uyuşturucu yüklü kamyoneti Bismil İlçesi Batman yolu üzerinde durdurdu. Kamyonette yapılan aramada, çuvallara içinde paketler halinde 460 kilo esrar ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen esrar teşhir edilirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

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