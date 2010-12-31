T24 - Diyarbakır’da 4 yıl içinde 1776 çocuk kayboldu. Bir bölümü bulunan bu çocukların yüzde 39’unun, PKK’ya katılmak için evlerini terk ettikleri belirlendi.



Diyarbakır’da bu yıl içinde 547, son 4 yıl içinde de toplam 1776 çocuk kayboldu. Büyük bölümü bulunan bu çocuklardan yüzde 39’unun, terör örgütü tarafından Kandil dağına götürülmek üzere kandırıldığı ortaya çıktı. Resmi kayıtlara PKK’ya katıldığı sanılan çocukların ‘’Kayıp nedeni’’ olarak ‘’CMK 250’’ yazıldı. Ceza Muhakemeleri Kanunun 250’inci maddesi örgüt suçlarını düzenliyor. Gazeteport'ta yer alan haber şöyle:



Diyarbakır’da 2007’de 319, 2008’de ise 396 çocuk kayboldu. 2009 yılında ise sayı arttı ve 514’e yükseldi. Bu yılın ilk 10 ayında da 547 çocuk kayboldu. Bu çocuklardan bir bölümü bulunurken, alınan ifadelerden yüzde 39’unun terör örgütüne katılmak üzere kandırılıp, evlerini terk ettikleri ortaya çıktı.





EVLİLİK İKİNCİ SIRADA



Bu yıl Diyarbakır’da ayrıca 67’si kız toplam bin 175 çocuk da suça karıştı. Kayıp çocukların yüzde 23’ü evlenme, yüzde 8’i ise hırsızlık amacıyla evlerini terk ediyor. Gezme ve aile içi şiddet de, önemli nedenler arasında bulunuyor.



TBMM İnsan Haklarını Komisyonu, Diyarbakır’daki Çocuk yuvaları, yurtlar ve okullarda inceleme yaptı. AKP milletvekilleri, Mustafa Ataş, Gökhan Sarıçam, Mithat Ekici, CHP milletvekili Rıza Ertemur, MHP milletvekili Şenol Bal ve DSP milletvekili Jale Ağırbaş inceleme sonucu çarpıcı tespitlere ulaştı.



Diyarbakır Valiliği, Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığını da ziyaret eden heyet üyeleri, bu yılın ilk 10 ayında Diyarbakır’da bin 175 çocuğun mala ve şahsa karşı suçlara karıştığını belirledi. Bu yıl kaybolan 547 çocuğun 518’inin öz anne ve babasının yanında kalırken evlerini terk ettikleri saptandı. Diyarbakır’da geçen yıl 10, bu yıl da bir bebek sokağa terk edildi.





BERDEL FAKTÖRÜ



Diyarbakır Jandarma Komutanlığı yetkilileri, çocukların daha çok kasten yaralama, hırsızlık ve mala zarar verme olaylarına karıştıklarını belirterek ‘’Çocuklara verilen cezaların az olması nedeniyle suçun çocuklara işletilmesi veya suçu üstlenmesi sağlanmaktadır’’ dediler.



Gelir seviyesinin düşük olması, aile bütçesine katkıda bulunması amacıyla çocukların uygun olmayan şartlarda çalıştırılması, öğrenimlerinin engellenmesi ve başkalarınca suç ortamına çekilmelerinin, çocukları suça yönelttiği de vurgulandı. ‘’Berdel, beşik kertmesi ve akraba evlilikleri’’ gibi faktörlerin de çocukların evden kaçmasına ve suça yönelmesinde etkili oldu kaydedildi.





