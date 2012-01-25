T24 LogoT24 Logo
Gündem

Diyarbakır'da 4 kafatası daha bulundu

Diyarbakır'daki tarihi İçkale'de, insan kemiklerinin bulunduğu bölgede valiliğin yeni görevlendirdiği 20 işçiyle başlatılan kazılarda 4 kafatası daha bulundu.

25 Ocak 2012 02:00

T24 - Diyarbakır'daki tarihi İçkale'de, insan kemiklerinin bulunduğu bölgede valiliğin yeni görevlendirdiği 20 işçiyle başlatılan kazılarda 4 kafatası daha bulundu.


Bakan Mehdi Eker: 19 kişiye ait kafatası ve kemikler bulundu





Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi İçkale'de, bir dönem “ceza ve tevkifevi” olarak kullanılan yapının yanındaki çevre düzenleme çalışmaları sırasında, insan kemikleri bulunması üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.


AA muhabirinin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan aldığı bilgiye göre, valiliğin görevlendirdiği 20 işçiyle sabah yeniden başlatılan kazı çalışmalarında 4 kafatası ile kemik parçaları bulundu. Böylece kazılarda çıkarılan kafatası sayısı 23'e yükseldi.



İl Özel İdare Müdürlüğünce görevlendirilen işçilerin, büyük bir kısmının sağlık sorunlarını gerekçe göstermesi üzerine dün kazılara ara verilmiş, bunun üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyarbakır Valiliğine yazı yazarak, yeni personel görevlendirilmesi talebinde bulunmuştu.


Geçen hafta tarihi İçkale bölgesinde kazı çalışmalarında ortaya çıkan kafatası ve kemikler DNA tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. Burada yapılacak işlemin ardından, yakınlarının kayıp olduğunu iddia eden vatandaşlardan alınacak kan örnekleriyle, kemiklerden elde edilen DNA'ların karşılaştırılıp, kimlik tespitlerinin buna göre yapılacağı belirtilmişti.


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24