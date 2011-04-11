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Yaşam

DİYARBAKIR'DA 4 DİLDE İLAHİ  DİYARBAKIR (A.A)

11 Nisan 2011 14:37

-DİYARBAKIR'DA 4 DİLDE İLAHİ  DİYARBAKIR (A.A) - 11.04.2011 - Diyarbakır'da Kutlu Doğum Haftası kapsamında düzenlenecek etkinlikte Türkçe, Kürtçe, Zazaca ve Arapça ilahi okunacak. Diyarbakır Müftüsü Ali Melek, yaptığı açıklamada, Kutlu Doğum Haftası kapsamında 16 Nisan 2011 Cumartesi günü bir etkinlik düzenleyeceklerini söyledi. Geçmiş yıllarda bu kapsamdaki etkinlikleri Ziya Gökalp Kapalı Spor Salonu'nda organize ettiklerini, ancak bu salonun kapasitesinin küçük olması nedeniyle etkinliğe çok sayıda kişinin katılamadığını ifade eden Melek, bu yılki etkinliği Diyarbakır Atatürk Stadı'nda yapmayı kararlaştırdıklarını belirtti. Melek, stadyumdaki etkinlikten yaklaşık 20 bin kişinin faydalanabileceğine işaret ederek, ''Diyarbakır'ın geneline hitap edelim istedik. Salonda 3 bin kişi bir araya gelebiliyor. Oysa stadyumda 20 bin kişiyi bir araya getirebiliriz'' dedi. Müftü Melek, Kutlu Doğum Haftası'nda farklı dillerde etkinliklerin de yer aldığını belirterek, şöyle konuştu: "Farklı dillerde kutlama ilk defa yapılmıyor. Daha önce TRT 6 için yapılan programlarda ve diğer bazı etkinliklerde de Kürtçe mevlit ve Kürtçe ilahiler okundu. Bundaki hedef gelecek insanların verilecek mesajları daha iyi anlayabilmesi içindir. Bu nedenle etkinlikte Türkçe, Kürtçe, Zazaca ve Arapça ilahi olacak. Etkinlikteki mesajlarda birlik ve beraberlik, kardeşlik, toplumsal sevgi ve hoşgörü ön planda yer alıyor. Zaten bütün programlarımızda bütün vurgularımız hep bunun üzerine yapılıyor. Burada buna ihtiyacımız var.  Etnik ayrımcılık öne çıkmamalı. Dini yönden de bunun öne çıkmasının doğru olmadığına vurgu yapmak gerek. Mesajın anlaşılır bir üslup ve ortam içerisinde olması önemlidir. Bunu etkinliğin içerisine koyduğumuz zaman herkes rahatça gelebiliyor. (Orada Kürtçe ilahi varmış ben de gideyim) diyenler olacak. Amacımız, farklı dil ve düşünceye sahip olanlara doğru olan mesajları doğru bir üslup içerisinde vermektir."

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