Diyarbakır'da 4 ayrı operasyonda 756 kilo 300 gram esrar ele geçirildi

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR\'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik düzenlenen 4 ayrı operasyonda 756 kilo 300 gram esrar ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri uyuşturucu kaçakçılarına yönelik 20-21 Ağustos tarihlerinde 4 ayrı noktaya operasyon düzenledi. Uyuşturucu ticareti ve sevkiyatı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda bir kamyonda yapılan arama neticesinde 415 kilo 460 gram esrar ele geçirilirken, bir TIR\'ın üzerine yüklenmiş iş makinesinin bölmelerine gizlenen 81 kilo 300 gram kubar esrar bulundu. Aynı gün Bağlar İlçesi\'nde bir evde yapılan aramada ise, 259 kilo 540 gram esrar maddesiyle birlikte operasyonlarda toplamda 756 kilo 300 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli hakkında adli işlemler sürdürülüyor.

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