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Diyarbakır'da 30 öğrenci yemekten zehirlendi (2)- yeniden

Yazıişleri Müdürlerinin dikkatine 'Diyarbakır'da 294 öğrenci yemekten zehirlendi' başlıklı haberimizi, zehirlenen öğrenci sayısındaki farklılık nedeniyle yeniden veriyoruz YENİDEN --------------------- DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'ın Ergani İlçesi'nde

13 Ekim 2017 00:13

Yazıişleri Müdürlerinin dikkatine
\'Diyarbakır\'da 294 öğrenci yemekten zehirlendi\' başlıklı haberimizi, zehirlenen öğrenci sayısındaki farklılık nedeniyle yeniden veriyoruz

YENİDEN
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DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR\'ın Ergani İlçesi\'nde 30 öğrenci, okulda verilen öğle yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Ergani İlçesi\'nde Demirli Baran ilkokulu ve ortaokulunda öğrenim gören öğrencilerden bazıları, okulda verilen yemeğin ardından rahatsızlandı. Karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti görülen 30 öğrenci, okul yöneticilerinin çağırdığı ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Öğrencilerden 9\'una ayakta müdahale edildi.
Okulda verilen gıdalardan alınan numuneler, incelenmek üzere İl Sağlık Müdürlüğü ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü\'ne gönderildi.
Tedavileri süren öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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