Diyarbakır'da 3 gün sürecek Kürt Dili Konferansı başladı



T24 - Diyarbakır'da 3 gün sürecek olan "Kürt Ulusal Dil Konferansı" başladı. Dünyanın birçok ülkesinden 200 Kürt dilbilimci Diyarbakır'daki konferansta ilk kez bir araya geldi ve 'ortak dil, ortak alfabe' için çalışmaya başladı. Konferansın açılışında konuşan DTK Eşbaşkanı Ahmet Türk, ‘Kürtçe’nin sadece eğitim dili olması yetmez, resmi dil olması gerekir’ dedi.

Dünyanın birçok ülkesinde yaşayan Kürt dilbilimci ve dil uzmanları Diyarbakır’da ‘Kürt Ulusal Dil Konferansı’nda bir araya geldi. Konferans Kürt ulusal marşı kabul edilen "Ey Rekip"in okunmasıyla başladı. Konferansta ortak bir dil ve ortak alfabede uzlaşma sağlanması için tartışmalar yapılacak.

Konferansa DTK Eşbaşkanı Ahmet Türk ile birlikte Suriye, İran, Federe Kürdistan Bölgesi, Kafkasya, Avrupa ve Kanada’da yaşayan 200’un üzerinde Kürt dilbilimci ve dil uzmanı ile katıldı.

Demokratik Toplum Kongresi, Kürt Enstitüsü ve Kürdi-Der’in dört aylık çalışması sonucu, ilk kez Kürt Ulusal Dil Konferansı gerçekleştirildi. Kayapınar Belediyesi Kültür Merkezi’ndeki konferansa Mardin Bağımsız Milletvekili Ahmet Türk, bazı BDP milletvekilleri ile Suriye, İran, Irak, Avrupa, Kafkasya ve Kanada’dan yaklaşık 200 Kürt dilbilimci ve uzman katıldı. Bir dakikalık saygı duruşundan sonra ‘Ey Reqip’ marşı okundu. Kayıttan okunan marşa bazı katılımcılar eşlik ederken, bazılarının da sadece dinlediği görüldü.

Konferansın açılış konuşmasını Kürtçe yapan Ahmet Türk, “Kürt dilinin eğitim ve siyaset dili olmasını ve resmi olmasını istiyoruz. Yaşamın her alanında dilimizi kullanmak istiyoruz. Zafer ittifak ile olur. Dil ve siyasette ittifak çok önemlidir. Bugün sadece dil değil, siyaset anlamında da Kürtler için çok önemli bir gündür” dedi.

Kürt dilinin yıllarca devlet zulmüne uğradığını belirten Türk, “Kürt dilinin eğitim dili olması yetmez. Kürt dili yaşamın her alanında kullanılması gerekir. Hem eğitim dili, hem kültür, hem kimlik dili olması yanında Kürt dilinin resmi dil olması gerekir. Yoksa Kürt dili zamanla yok olur” diye konuştu. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın “Kürt dili medeniyet dili değildir” sözlerine tepki gösteren Türk, “Kürt dili yüzyıllarca medreselerde eğitim dili olarak kullanılmıştır. Kürt dili, birçok edebiyatçıyı yetiştirmiştir. Son dönemlerde ise Mehmet Uzun gibi değerli bir romancı Kürt dili ile roman yazmıştır. Bunların çabası ile Kürt dilinin edebiyat yönü ortaya konuldu” şeklinde konuştu. Türk, Kürdistan’ın her tarafından ortak bir dil ve ortak bir siyaset oluşturmanın birbiriyle bağlantılı olduğunu dile getirerek, Kürtlerin artık bir güç olduğunu ve başarının ittifak ile geldiğini, bunun için Kürtlerin bir bütün olarak hem dil hem de siyasete ortaklaşması gerektiğinin altını çizdi.

Türk’ün konuşmasından sonra dilbilimciler açılış konuşmaları yaptı. Suriye’den gelen İzzettin Abdullah, Ortadoğu’da yaşanan Arap Baharı ile birlikte kendilerinin de Suriye’de Kürt dili okulları açtıklarını ve 6 yaşından 60 yaşına kadar insanların daha önce yasaklanan Kürtçede eğitim gördüğünü belirterek, bunu bir müjde olarak konuklara iletti.

Diyarbakır’da üç gün sürecek olan konferansta, Kürt dili ile ilgili sorunlar ele alınarak, ortak bir dil ve ortak bir alfabede uzlaşma sağlanması için tartışmalar yürütülecek.

(Radikal-Özgür Gündem-ANF)