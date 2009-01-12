Diyarbakır'da 3 bin 500 kişiye istihdam projesi

Tarım ve Köy işleri Bakanlığı, Güneydoğuda istihdama yönelik önemli bir projeyi hayata geçiriyor. Kırsal Kalkınma Projesi kapsamında 5 ürüne destek verecek Bakanlık, 3 bin 500 kişiyi istihdam edecek.





Tarım Bakanlığın geçen yıl altyapısını tamamladığı yatırım projesinin iki ay sonra hayata geçirilmesi bekleniyor. Bakanlık, proje kapsamında bölgede özellikle terörden zarar gören dağ köylerinde hayvancılık, bağcılık, arıcılık ile badem ve ceviz yetiştiriciliği yapan çiftçileri yüzde 90 destekle işletme sahibi yapacak. 3 bin 500 kişinin istihdam edileceği proje, Diyarbakır'ın 7 ilçesinde uygulanacak.



5 bin 500 kişiye iş sahibi oldu



Güneydoğu'da daha önce Bakanlığın desteğiyle kurulan tarımsal kalkınma kooperatifleri sayesinde 5 bin 500 kişinin iş sahibi olması, kooperatiflerden daha küçük, ancak pazarda daha etkili olacak işletmelerin kurulmasında etkili oldu. Proje 300'e yakın dağ köyünde uygulanacak. Çiftçiler, sahip oldukları arazi miktarı kadar tek ya da iki-üç kişi bir araya gelerek birer tarımsal işletme kuracak. Bu işletmeye Bakanlık, yüzde 90 destek sunacak. Bakanlık, işletme desteğinin yanı sıra çiftçilerin yetiştirdiği her ürün için ayrı destekleme primi ödeyecek. Yetiştirilen ürünler, kurulan işletmeler aracılığıyla pazara sunulacak. Bu işletmelerde istihdam edilecek personeli de yine Bakanlık destekleyecek.



Damla sulama



Yeni uygulanacak proje hakkında bilgi veren Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker, Kırsal Yatırım Programlarının Desteklenmesi Projesi kapsamında 2 yıl içerisinde 2 bin 683 projenin hayata geçirildiğini, binlerce kişinin iş sahibi olduğunu söyledi. Çiftçilerin işletme sahibi olmaları için gerekli ödeneği 2008 yılında valiliklere gönderdiklerini anlatan Bakan Eker, Diyarbakır'da kırsal kalkınmayla ilgili 332 proje uyguladıklarını söyledi. Bu projelerin 200 tanesinin damla sulamayla ilgili olduğunu anlatan Bakan Eker, damla sulama sistemi kuran yüzlerce kişiye yüzde 50 destek verdiklerini kaydetti. Bakanlık olarak vatandaşların imkanlarını ve güçlerini bir araya getirip birer işletme sahibi olmalarını sağlayacak destek mekanizması sağladıklarını anlatan Eker, "Diyarbakır'da bizim dönemimizde 75 tarımsal kalkınma kooperatifini destekledik. Burada iş sahibi olan aile sayısı 5 bin 500 civarındadır. Yeni bir proje daha hayata geçiriyoruz. Özellikle dağ köylerinde hayvancılık, bağcılık ve arıcılık yapan; badem ve ceviz yetiştiren çiftçilerimize yüzde 90 destekle işletme sahibi olmalarını sağlayacağız." diye konuştu.



Alan çalışması tamam



Bu işletmelerde 3 bin 500 kişinin istihdamının sağlanacağını anlatan Bakan Eker, "Çiftçilerimize makine ekipman ve modernizasyon konusunda da destek sağlayacağız. Çiftçi hangi ürünü yetiştirmeye karar vermişse o ürün konusunda gerekli desteği vereceğiz. Projenin ödeneğini illere gönderdik. Tarım müdürlüklerimiz de projeler için alan çalışmalarını tamamladı. Buradaki amacımız tarımı geleneksel tarifiyle sadece köyde yaşayan kardeşlerimizin maişet alanı olmaktan çıkarıp, pazar için üretim yapan, teknoloji kullanan, profesyonel, kalite ve standart, rekabet kavramlarından haberdar olan birer çiftçi ve iktisadi bir faaliyet haline getirmeye çalışmaktır." diye konuştu.