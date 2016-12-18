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Diyarbakır'da 21 mahallede sokağa çıkma yasağı

Valilik, bölgede operasyon yapılacağını duyurdu

18 Aralık 2016 13:51

Diyarbakır'ın Lice, Hani, Kocaköy ve Silvan ilçelerinde 21 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Lice, Hani ve Kocaköy ilçeleri kırsalında faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen PKK'lı teröristler ve işbirlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, teröristler tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarının ve uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi ve malzemelerinin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenlenecek. Operasyon icra edilecek bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereği sivil vatandaşların zarar görmemesi için Lice'nin Güçlü ve Gökçe köyleri, Hani'nin Kırım, Gömeç ve Yayvan köyleri ile Kocaköy'ün Yazıköy ve Şaklat köylerinde 18 Aralık saat 05.00'ten itibaren sokağa çıkmak yasaklandı."

 

Silvan'da 14 köy

 

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Kazandağı, Demirkuyu, Taraklı, Darıseven, Kalemli, Toklar, Boğazönü, Dönenkaya, Çalönü, Gürpınar, Ormandışı, Taşpınar, Altınkum, Arı kırsal mahalle ve mezralarda sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyuruldu.

Açıklamada, "Bölücü terör örgütü mensuplarının yakalanması, huzur, güvenlik, emniyet ve kamu huzurunun sağlanması amacıyla İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince saat 06.00'dan itibaren geçerli olan yasağın ikinci bir duyuruya kadar sürecek" dendi.

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