-Diyarbakır'da 2 ton esrar ele geçirildi DİYARBAKIR (A.A) - 22.10.2011 - Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, yaklaşık 2 ton esrar ele geçirildi. Diyarbakır Emniyet Müdürü Mustafa Sağlam, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde düzenlenen basın toplantısında, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü narkotik polisinin uyuşturucu madde ile kaynağında mücadele politikasının bir gereği olarak yapılan takipler sonucunda, dün Lice ilçesinde bir köyde, özel harekat ve kaçakçılık polisinin katılımı ve 3 helikopterin desteğiyle sabah erken saatlerde operasyon düzenlendiğini söyledi. Operasyon kapsamında, köyün içi, dere yatakları ve su kuyularında narkotik ve bomba köpekleri ile detaylı arama yapıldığını belirten Sağlam, ayrıca özel hazırlanmış demir çubuklar vasıtasıyla toprak altında yapılmış özel odalar tespit edildiğini vurguladı. Sağlam, aramalarda, 99 varil ve kovalarda 1 ton 947 kilo 950 gram kubar esrar ile tarlalara ekili 4 bin 853 kök Hint keneviri bitkisinin ele geçirildiğini belirterek, olayla ilgili 5 kişinin yakalandığını, 3 kişinin arandığını ifade etti. ''Operasyon, son yıllarda tek partide ele geçirilen uyuşturucu miktarı ile en büyük uyuşturucu olma özelliğine sahiptir'' diyen Sağlam, şunları kaydetti: ''Diyarbakır polisi olarak özellikle şehrimiz genelinde, ülkemiz gençliğini hedef alan tüm uyuşturucu madde kaçakçılarına yönelik bu ve buna benzer operasyonlarımız aynı kararlılıkla devam edecek. Bu karanlık yapıların ülkemiz gençliğine ve dolayısıyla ülkemizin geleceğine ipotek koymalarına izin verilmeyecektir. Bu arada bazı sözler işitiyoruz. Sanki uyuşturucuyla mücadele yapılmıyor veya güvenlik kuvvetleri Diyarbakır gençliğini zehirliyormuş hissini vermek, bize leke atmak için bazı dedikodular yapılıyor. Bunlar bazı suç örgütlerinin isnatları. Halbuki biz şunu biliyoruz ve yakında bunlara yönelikte çalışmalarımız devam edecek. Şunu biliyoruz, onların bizzat sığınaklarının bulundukları yerlerin yakınına ekiliyor. Bunlar bunu koruyorlar, yeri geliyor kendi kontrolleri dışında birisi de ekerse buna da icabında bir ceza vererek sanki uyuşturucuyla mücadele ediyormuş hissini veriyorlar. Burada arada bir, 1-2 sokak satıcısının evine yönelik molotof atıyorlar. Bununla da vitrine oynuyorlar. Sanki uyuşturucuyla mücadele ediyormuş hissini veriyorlar. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü olarak her sene Türkiye'de uyuşturucuyla yapılan mücadelede ilk sıradayız. Her sene kendi rekorumuzu kırarak çıtamızı yükselterek devam ediyoruz. Burada milletimizin bize inanmalarını, güvenmelerini ve desteklerini bekliyoruz. Çünkü onların desteği oldukça, bu başarılarımız çok hızla daha da katlanarak büyüyecektir.''