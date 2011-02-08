-DİYARBAKIR'DA 2 HİZBULLAHÇI DAHA SERBEST DİYARBAKIR (A.A) - 08.02.2011 - Tutukluluk süresini belirleyen Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 102. maddesinin yürürlüğe girmesinin ardından Diyarbakır'da terör örgütü Hizbullah üyesi 2 kişi daha tahliye edildi. Diyarbakır'daki özel yetkili ağır ceza mahkemelerinde yargılanan ve haklarında karar verildikten sonra dosyaları Yargıtay 9. Ceza Dairesine gönderilen terör örgütü Hizbullah üyeleri Abdullah Yalçın ve Aydın Tomaç, dosyanın karara bağlanmaması nedeniyle salıverildi. Böylece, CMK'nın 102. maddesinin yürürlüğe girmesinin ardından Diyarbakır'da tahliye edilenlerin sayısı 21'e yükselmiş oldu.