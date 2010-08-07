Diyarbakır'da 2 gün ‘özerklik’ tartışılacak

T24 - Platform olarak, kapatılan DTP döneminde oluşturulan Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) ‘Demokratik Özerklik’ konusunu tartışmak üzere 2 gün sürecek olağan kongresi bugün Diyarbakır'da başladı.



BDP İl binasındaki Vedat Aydın Toplantı Salonu'nda yapılan toplantıya gelen partililer 2 ayrı giriş kapısında sıkı arama ve kimlik kontrolünden geçirildi. BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, kapatılan DTP'nin siyasi yasaklı eski Genel Başkanı Ahmet Türk, siyasi yasaklı eski milletvekili Aysel Tuğluk, BDP'li milletvekilleri, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir, il, ilçe ve belde belediye başkanları, kapatılan DEP'in eski Milletvekili Leyla Zana, bölücübaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan ile yaklaşık 50 kişi katıldı.



Platformun Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Genç, Kürt sorunun çözümü başta olmak üzere, ekonomi, inanç, anayasa, anadil, uluslararası müzakere ve çözüm deneyimleri gibi konularda yaptıkları çalışmalarda, Türkiye'nin en önemli demokrasi gücü haline geldiğini söyledi.



Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir'in geçen hafta Tunceli'de getirdiği özerklik konusuna da değinen Yüksel Genç, şöyle konuştu:



“Eldeki tek somut çözüm önerisi olarak duran ve Türkiye'yi birleştirme ve demokratikleştirme projesi olarak tartışmaya açılan ‘demokratik özerklik’ talebi, bilgi sahibi olunmadan fikir sahibi olanlarca, ‘bölme projesi' olarak sunulmakta, üniter yapıyı bozacağı iddia edilmekte, özerkliği savunanlar ihanet suçlamıs ile karşı karışa kalmaktadır. Oysa Kürt sorununa çözüm olarak sunulan demokratik özerklik önerisinin tam 90 yıllık tarihi sözkonusudur. Arapça karşılığı muhtariyet olan özerkliği Kürt sorununda çözüm formülü olarak ortaya atan ve böyle uygulayacaklarını ilk söyleyen kişi de Mustafa Kemal Atatatürk’tür.



Bugün Kürtler'in dillendirdiği bu çözüm önerisini Atatürk'ün kurduğu ülkeyi korumak adına hareket edenlerin suç sözcüğü haline getirmesi, Türkiye'nin kurucu tarihi ve liderine ne denli yabancılaştığının da göstergesidir. Öneriyi tehdit olarak değerlendirenlerin, Mustafa Kemal'in Kürtlere özerklik verilmesine yönelik yaptığı açıklamalara bakmalarını öneriyorum. ‘Büyük Millet Meclisi ve Mustafa Kemal’ imzalı ve El- Cezire Komutanı Tuğgeneral Nihat Paşa'ya gönderilen mesaja, Amasya Protokolülleri'ne, İzmit konuşmalarına bakmalarını öneriyorum.”



20 dakikalık aradan sonra toplantı basına kapalı olarak devam etti. 2 gün sürecek kongrede özerlik tartışması yapılacak.



Demokratik Toplum Kongresi başkanılğına kapatılan DTP’nin eski Genel Başkanı Ahmet Türk ile eski milletvekili Aysel Tuğluk'un getirileceği ileri sürüldü.





