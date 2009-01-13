Diyarbakır’da 18 Koreli öğrenci

Üniversitelerin kültür değişimi projesi kapsamında Koreli bir grup öğrenci Dicle Üniversitesi'nin misafiri olarak Diyarbakır'a geldi. Koreli öğrenciler iki gün boyunca Diyarbakır'ın tarihi mekânlarını gezip bilgi alacaklar.



Güney Kore'den "Kültür Değişimi" etkinliği kapsamında 18 kişiden oluşan Koreli öğrenci grubu Diyarbakır'a geldi. Dicle Üniversitesi'nin misafiri olarak kente gelen öğrencilere ilk olarak Diyarbakır kültürü ve coğrafi yapısı ile ilgili bilgi verildi. Koreli öğrenci grubu iki gün boyunca Diyarbakır'da olacak. Programın ilk gününde şehir turuna çıkacak olan Koreli öğrenciler, Diyarbakır'ın surlarını ve tarihi mekanlarını gezecek. Programın ikinci ve son gününde ise Koreli ve Diyarbakırlı öğrenciler çeşitli gösteriler yapacak.

Diyarbakır tercihi

Doğu kültürünü merak ettikleri için Diyarbakır'ı tercih ettiklerini söyleyen Koreli öğrenci Seo Eungwang, "Biz güney Kore'den geliyoruz. Biz düşündük, hep Türkiye'de batıya gidiyorlar ama biz düşünüyoruz ki Dicle ve Fırat'ı gezelim dedik. Hem burası dünyanın doğuşunun olduğu yer. Biz burayı seçtik. Hem de buradaki kültürü öğrenmek istedik. Biz daha önce Van'daydık ve orda ki üniversitede kültürel değişim yaptık. Yaklaşık 3 hafta daha Türkiye'de olacağız. Türkiye'yi çok beğendik. Çünkü 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Kore savaşı oldu. O dönem siz Kore'ye geldiniz, bize yardım ettiniz. Biz Türkleri çok seviyoruz. Buraya geldiğimiz için çok memnunuz" dedi.

İki günlük program

Namgoong Anna, isimli Koreli öğrenci ise "Biz üniversite ve Diyarbakır'ı gezeceğiz. Türkiye bizim kardeş ülkemizdir. Türkiye'de hem Avrupa hem de Asya kültürü var" diye konuştu. Program koordinatörlerinden Zana Yalçınkaya, Kore'den öğrencilerin kültür değişimi kapsamında Dicle Üniversitesi'ne geldiklerini vurgulayarak "Bu öğrenciler bize başvurdular. Rektörlüğümüzün onayı ile 2 günlük bir program hazırladık. Bunların geliş amacı genelde insanlar deniz ve batıyı tercih ediyorlar. Bunlarda insanlar neden doğuyu tercih etmiyor düşüncesi ile geldiler. Salı günü öğleden sonra kendi kültürel programları olan tekvando gösterisi sergileyecekler. Bizde onlara halk müziği ve yöremizi yansıtan halk oyunları gösterisi sergileyeceğiz" dedi.



