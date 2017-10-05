Diyarbakır'da 18 kilo eroin, 706 kilo esrar ele geçirildi

Canan ALTINTAŞ/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'da polisin düzenlediği operasyonlarda 18 kilo 620 gram eroin, 706 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü\'ne bağlı ekipler, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik dün kent genelinde düzenlediği operasyonlarda, Şanlıurfa yolu üzerinde durdurulan bir aracın zula diye tabir edilen gizli bölmesinde 18 kilo 620 gram eroin, bin 695 lira para ele geçirdi.

Sur İlçesi\'nde durdurulan iki farklı araçta polisin yaptığı aramalarda ise, 706 kilo esrar ele geçirildi. Her iki uyuşturucu olayı ile ilgili gözaltına alınan 3 kişi, sorgularının tamamlanması ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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