Diyarbakır'da 13 mahallede sokağa çıkma yasağı!

Diyarbakır Valiliği, Lice Hani ve Kocaköy ilçelerine bağlı 13 mahallede sokağa çıkma yasağı ilân edildiğini açıkladı.

Diyarbakır Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Lice, Hani ve Kocaköy ilçeleri mülki sınırları içerisinde bulunan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenecektir.

Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince Lice İlçesine bağlı olan Güçlü, Gökçe, Ziyaret, Uçarı, Serince, Çağdaş, Kayacık ve Esenler; Hani İlçesine bağlı olan Kırım, Gömeç ve Yayvan ile Kocaköy İlçesine bağlı olan Şaklat ve Yazıköy Mahalleleri'nde sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 09 Eylül 2016 Cuma günü saat 05.00’dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelerde sokağa çıkma yasaklanmıştır.

Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır."