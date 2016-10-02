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Diyarbakır'da 13 köyde sokağa çıkma yasağı

Yasağın bitiş süresinin ayrıca duyurulacağı kaydedildi

02 Ekim 2016 01:15

Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçesine bağlı 13 köyde, PKK'ya yönelik operasyon dolayısıyla sokağa çıkma yasağı kararı alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Lice ve Hani ilçeleri sınırları içerisinde PKK'lılar tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını, uçaksavar mevzilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek amacıyla operasyon düzenleneceği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, Lice ilçesinin Birlik, Şenlik, Abalı, Erginköy, Tuzlaköy, Çeper, Duruköy ve Daralan köyleri ile Hani ilçesinin Topçular, Yukarı Turalı, Kalaba, Serenköy ve Uzunlar köylerinde sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla bugün saat 05.00'dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelerde sokağa çıkma yasaklanmıştır."

Söz konusu yasağa vatandaşların uymasının kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz ettiği aktarılan açıklamada, yasağın bitiş süresinin ayrıca duyurulacağı kaydedildi.

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