Diyarbakır'da 1 dakikada 35 bin liralık cep telefonu hırsızlığı

Burak EMEK/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR\'ın merkez Bağlar ilçesinde, bir iş yerine giren 3 hırsız, 1 dakika içerisinde değeri 35 bin lira olan cep telefonlarını çaldı. Hırsızlık olayı, güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Merkez Bağlar ilçesinde bir telefon bayisinde yaşanan hırsızlık olayı işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 26 Kasım\'da sabah 04.10 sıralarında yaşanan hırsızlığın güvenlik görüntüsü kayıtlarına göre, iş yerinin önüne gelen kapüşonlu 3 kişi, önce etrafı kontrol etti, daha sonra otomatik kepenk sistemini elleriyle zorlayarak yukarıya kaldırdı. Ardından da 1 kişi içeriye girdi. Teşhir reyonlarının bulunduğu yerdeki 7 son model ceh telefonunu alan şüpheli, reyonlara da zarar verdi. 3 kişi, 1 dakikada piyasa değeri 35 bin lira olduğu belirtilen telefonları çalarak kayıplara karıştı.

Sabah bayiye gelen iş yeri sahibi Abdurrahman Atlı, kepenk kapağının kırıldığını fark etti. Durumu polise bildiren Atlı, olay yerine gelen polislerle beraber iş yerine girdi. Çalınan telefonların seri numarasını polise veren Atlı, hırsızların kepenk ve reyonlara da 15 bin lira değerinde zarar verdiğini söyledi.



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