Diyarbakır'a yeni şehir kurulacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Diyarbakır'a Dicle Nehri ile bütünleşen yeni bir şehir kuracak. Hem kentsel dönüşümüne destek vermek hem de riskli binalardan kurtulmak amacıyla çalışmalara başlanan projede Dicle Nehri ile bütünleşecek yaklaşık 500 bin kişilik konut alanları yer alacak.

"Dicle Vadisi" adı verilmesi planlanan yeni şehrinde, yeşil alanlar, büyük meydanlar, sosyal donatılar, sağlık ve eğitim tesisleriyle turizm ve alışveriş merkezleri de bulunacak.



Suriçi de yeni baştan inşa edilecek



Bakanlar Kurulu kararıyla afet dönüşümü kapsamında riskli alan ilan edilen Sur ilçesi için ise dönüşüm planı hazırladı. Plana göre, Diyarbakır'ın en eski yerleşim bölgesi Suriçi baştan inşa edilecek. Bakanlık, başta yerel yönetimler olmak üzere kalkınma ajansı, ilgili kurum ve kuruluşlar, üniversite ve sivil toplum örgütleriyle Suriçi'ne yeni bir görünüm kazandıracak.

Suriçi'nde yapılacak çalışmalarla kaçak, sağlıksız ve güvensiz yapılar yıkılacak. Alanın tarihi ve kültürel değeri ön plana çıkarılacak. Alandaki tarihi ve kültürel değere sahip başta surlar olmak üzere pek çok tarihi köşk, konak, kilise, cami, han, hamam, anıt gibi tarihi yapılar restore edilerek, kente kazandırılacak. Suriçi bölgesi, altyapısı tamamlanmış, yeterli yeşil alanları, eğitim ve sağlık tesisleri bulunan yerel mimariye uygun yapıların bulunduğu sağlıklı ve güvenli yaşam alanı haline getirilecek. Diyarbakır'ın bölgede hak ettiği turizm potansiyeli ortaya çıkarılacak.

Sur ilçesindeki Ulu Cami'nin çevresi de riskli yapılardan arındırıp, inanç turizmine kazandırılacak.