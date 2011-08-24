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Ekonomi

Diyarbakır'a yeni cezaevi ANKARA (A.A)

24 Ağustos 2011 00:46

-Diyarbakır'a yeni cezaevi ANKARA (A.A) - 24.08.2011 - Diyarbakır'a yeni ceza infaz kurumu yapılacak. Diyarbakır'da yeni ceza infaz kurumu yapımına ilişkin ihale, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 15 Ağustos'ta gerçekleştirildi. İhale uyarınca, ceza ve infaz kurumu, toplam 130 bin metrekare alanda inşaa edilecek. İnşaatın, 800 günde tamamlanması öngörülüyor. Adalet Bakanlığı için yapılacak yeni ceza infaz kurumunun, kentin dışında ve kampüs şeklinde inşaa edileceği öğrenildi.

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