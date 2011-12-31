T24 LogoT24 Logo
Gündem

Diyarbakır'a saldırı düzenlemek için gelmişlerdi DİYARBAKIR (A.A)

31 Aralık 2011 11:53

-Diyarbakır'a saldırı düzenlemek için gelmişlerdi DİYARBAKIR (A.A) - 31.12.2011 - Diyarbakır kent merkezine saldırı düzenlemek için gelen 2 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda bir polis hafif şekilde yaralandı. Vali Mustafa Toprak, saldırı düzenlemek amacıyla terör örgütü PKK mensubu iki kişinin Diyarbakır'a geldiği ve Huzurevleri Mahallesi 4'ncü sokaktaki bir evde bulunduklarına ilişkin ''Polis 155 Hattına'' yapılan bir ihbar üzerine söz konusu eve sabaha karşı güvenlik güçlerinin gittiğini söyledi. Eve polislerin geldiğini fark eden teröristlerin silahla ateş açıp, 2 el bombası attığını bildiren Toprak, daha sonra özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda çatışma yaşandığını kaydetti. Toprak, operasyon devam ederken, evdeki 2 teröristin aşağı atladığını ifade eden Toprak, şöyle konuştu: ''Boş evde yapılan aramada çatışma yaşanırken teröristlerin kullandığı patlamış 2 el bombası, 2 uzun namlulu silah ile bir tabanca ele geçirildi. Aşağıya atlamaları sonucu etkisiz hale gelen teröristlerin üzerinde ise patlamamış bir el bombası daha bulundu.  Teröristlerin açtığı ilk ateş sırasında bir polis ayağından hafif şekilde yaralandı. Polisimizin hayati tehlikesi yok. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Bu operasyon sayesinde teröristlerin Diyarbakır'da düzenleyeceği saldırı önlenmiş oldu.'' Vali Toprak, daha sonra Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne giderek, yaralı polis memurunu ziyaret etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24