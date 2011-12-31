-Diyarbakır'a saldırı düzenlemek için gelmişlerdi DİYARBAKIR (A.A) - 31.12.2011 - Diyarbakır kent merkezine saldırı düzenlemek için gelen 2 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda bir polis hafif şekilde yaralandı. Vali Mustafa Toprak, saldırı düzenlemek amacıyla terör örgütü PKK mensubu iki kişinin Diyarbakır'a geldiği ve Huzurevleri Mahallesi 4'ncü sokaktaki bir evde bulunduklarına ilişkin ''Polis 155 Hattına'' yapılan bir ihbar üzerine söz konusu eve sabaha karşı güvenlik güçlerinin gittiğini söyledi. Eve polislerin geldiğini fark eden teröristlerin silahla ateş açıp, 2 el bombası attığını bildiren Toprak, daha sonra özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda çatışma yaşandığını kaydetti. Toprak, operasyon devam ederken, evdeki 2 teröristin aşağı atladığını ifade eden Toprak, şöyle konuştu: ''Boş evde yapılan aramada çatışma yaşanırken teröristlerin kullandığı patlamış 2 el bombası, 2 uzun namlulu silah ile bir tabanca ele geçirildi. Aşağıya atlamaları sonucu etkisiz hale gelen teröristlerin üzerinde ise patlamamış bir el bombası daha bulundu. Teröristlerin açtığı ilk ateş sırasında bir polis ayağından hafif şekilde yaralandı. Polisimizin hayati tehlikesi yok. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Bu operasyon sayesinde teröristlerin Diyarbakır'da düzenleyeceği saldırı önlenmiş oldu.'' Vali Toprak, daha sonra Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne giderek, yaralı polis memurunu ziyaret etti.