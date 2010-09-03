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Diyarbakır'a mektep sözü verecek mi?

Gazeteci-yazar Akif Beki Erdoğan'ın Diyarbakır'da yapacağı miting konuşmasında duymak istediklerini kaleme aldı.

03 Eylül 2010 03:00

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, oylanmasına 10 gün kalan referandum için mitinglere bugün Diyarbakır'da devam ediyor. Bir radyo programına katılarak "Sakarya'da ne söylediysem, Diyarbakır'da da onu söyleyeceğim" açıklamasını yapmasına rağmen birçok kesim Başbakan'ın Diyarbakır'da neler söyleyeceği merak konusu. Sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı miting öncesi gazeteci-yazar Akif Beki Erdoğan'ın Diyarbakır'da yapacağı miting konuşmasında duymak istediklerini kaleme aldı.

Beki'nin Radikal gazetesinde bugün (3 Eylül 2010) yayımlanan yazısı şöyle:


Bugünkü Diyarbakır mitinginde ne diyecek, Başbakan?
Yeni bir söz verecek mi, mesela?
Kesin olan şu;
Türkiye’nin batısına ne söylüyorsa, doğusuna da aynı içerikle seslenecek.
Bu husustaki kararlılığı, malum...
Ama hazır gitmişken...5 No’lu Cezaevi’nden yolu geçenlere mahsus bir selam da mı yollamayacak, oradan?
Nasıl bir konuşma hazırlandığını, Diyarbakır için nasıl bir söylem kurgulandığını bilmiyorum.
Yine de bir beklentim var...
Erdoğan’dan, sadre şifa olacak bir müjdeli haber, özel bir mesaj duymak isteyenlerdenim.
Farkındayım; bazıları daha fazla kuru retoriğe tav...
Kürtlük-Türklük, etnik kimlik vs. üzerine biraz daha diskur çekmesini bekliyorlar.
Bazılarımızı kesecek tek şey ise, elle tutulur, gözle görülür bir netice.
Diyarbakır’a şöyle görkemli bir mektep sözü verse fena mı olur, mesela.
***
Erdoğan, İstasyon Meydanı’nda toplanan kalabalığa sürpriz yapabilir bugün.
12 Eylül’ün bütün kötülüklerini temsil eden o utanç abidesinden kurtulmanın vakti geldi.
Cehennem hatıralarıyla dolu o karanlık zindanı, aydınlık bir okul bahçesine dönüştürmenin zamanıdır.
Şehirdeki varlığı bile, başlı başına büyük bir azap çünkü.
Duydum ki; çıldırtan işkenceleriyle meşhur Diyarbakır Cezaevi’nden kurtulma işlemleri başlatılmış.
Başbakan’ın süreci bizzat takip ettiğini ve ilgili mercileri talimatlandırdığını biliyorum.
Önce, yeni bir cezaevi inşa edilecek.
Proje ihalesinin bir ay önce yapıldığını öğrendim.
Adalet Bakanı Sadullah Ergin’i aradım, dün.
Pazartesi günü, sözleşmesinin imzalanacağını söyledi.
Projenin yıl sonuna kadar tamamlanmasını hedefliyor.
2011 başında da yapım ihalesine çıkılacak, bu durumda.
Sadullah Ergin, takriben bir buçuk yıl içinde yeni cezaevini açmayı planlıyor.
Eskisinin ne olacağı ise, henüz kesinlik kazanmamış.
Bir ibret vesikası olarak teşhir etmek için, kısmen müzeleştirilmesi gündemde.
Bakan Nimet Çubukçu’nun da cezaevi arazisinde gözü var fakat.
Onunla da konuştum; okul yapmak üzere talip olmuş.
Oturduğu kampüs alanı, Milli Eğitim Bakanlığı’nın şehirde arayıp da bulamadığı kıymetteymiş çünkü.
İhalenin MEB’de kalması, son tahlilde daha muhtemel görünüyor.
Ne de olsa, akıbetine karar vermek için hala zamanı var hükümetin.
30 yıldır orada yaşatılan utanca yakında son verileceğini işitmek, hem de Başbakan’ın ağzından...
Şimdilik yetmez mi?

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