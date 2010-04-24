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Yaşam

Diyarbakır'a mankenlik okulu açacak

Ünlü modacı, defileye Diyarbakırlı bir manken çıkaracağını, ayrıca bölgede bir de mankenlik okulu açmak istediği söyledi.

24 Nisan 2010 03:00

T24 - Ünlü modacı, defileye Diyarbakırlı bir manken çıkaracağını, ayrıca bölgede bir de mankenlik okulu açmak istediği söyledi.
    
Modacı Cemil İpekçi, 2 Mayıs’ta Diyarbakır’da gerçekleştireceği Puşi ve Aşk isimli defile öncesinde bir basın toplantısı düzenledi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde gençlerle yakın temas kurduklarını belirten İpekçi, yaptıkları çalışmaların yararlı olacağını ve ön yargıları kıracağını söyledi.

İpekçi, defilenin sürprizlerle şaşırtacağını da sözlerine ekledi:

“Şiir gibi olacak. Defilenin müziği de, koreografisi de koleksiyona uygun olacak. Yapılan kumaşla uygun bir müziği olacak. Koreografisi farklı olacak. Defile çok eski bir mekanda yapılacak. O kadar zor bir mekan ki, orayı ışık oyunlarıyla ancak sizlere güzel göstereceğiz.

Puşi olacak. Tezgahlarda dokunmuş, çözgü atkısı bol, ham ipekten yapılmış kumaşla karıştırdık tasarımları. İpek var içinde ama kaşmir olanını dokutturduk. İpekle yünü karıştırdık. Baskılar olacak tasarımlar üzerinde. Mezopotamya Çocukları diyorum hepsine. Muazzam zengin bir desen arşivleri var. Diyarbakır’da önemli olan, Kürt, Türk, Ermenilerin bir arada yaşadığı bir yer olması. Bu açıdan bu defilenin bu bölgede yapılacak olması çok anlamlı.


Okul için Baydemir yer gösterdi

Bölgeye bir de mankenlik okulu açmak istiyoruz. Mankenlik sadece manken olmak için değildir. Doğru yürümeyi, doğru oturmayı, zarafeti öğretir. Eğer manken olacak nitelikte birileri olursa manken olurlar. Böyle bir okulun orada hoş olacağını düşünüyorum. Belediyeye ait Sümer Park diye bir yer var. Orası olabilir. Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir de bize orada 5 bin metrekarelik bir yer vermeyi taahhüt etti.”


Diyarbakırlı manken

Tuğba Özay'ın da katılacağı, 15 kadın ve 4 erkek mankenin yer alacağı defilenin bir mankeni de Diyarbakırlı olacak. 



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