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Dünya

DİYARBAKIR'A İNEN UÇAKTA YASAK MALZEME BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A)

01 Nisan 2011 11:51

-DİYARBAKIR'A İNEN UÇAKTA YASAK MALZEME   BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 01.04.2011 - Türkiye'nin, BM Güvenlik Konseyi'nin İran'a Yaptırımlar Komitesine, Diyarbakır'a 19 Mart akşamı inen İran uçağında ''yasaklı askeri malzeme'' bulduğunu bildirdiği öğrenildi. Reuters muhabirinin, BM Güvenlik Konseyi'nin 9 Haziran 2010'da kabul ettiği, İran'ın nükleer programı nedeniyle bu ülkeye uygulanan yaptırımları daha da genişleten ve sıkılaştıran 1929 sayılı kararınca kurulan Yaptırımlar Komitesine, Türkiye'nin 29 Mart'ta sunduğu raporu ele geçirmesi üzerine yazdığı haberde, Türkiye'nin Diyarbakır'a inen kargo uçağında, İran'a uygulanan BM yaptırımları kapsamına giren silahlar bulduğunu bildirdiği belirtildi. Haberde, Türkiye'nin BM Güvenlik Konseyi Yaptırımlar Komitesine sunduğu raporda, İran YAS hava taşımacılık şirketine ait, İran'dan Suriye'ye gitmek isteyen kargo uçağına Diyarbakır inişli olarak üst uçuş izni verildiği, uçağın bu çerçevede Diyarbakır havalimanına ''teknik kontrol'' için indirildiği ve 21 Mart'ta uçakta yapılan kontrolde bulunan silahların, uçak kayıtlarında ''oto yedek parçaları'' olarak gösterildiğinin belirtildiği kaydedildi. Haberde, uçaktaki yasaklı askeri malzemelerin ''60 adet Kalaşnikov marka tükef AK-47, 14 adet BKC/Bixi makinalı tüfek, yaklaşık 8 bin mermi (BKC/AK-47 tüfeklerine ait), 560 adet 60 milimetrelik havan mermisi ve bin 288 adet 120 milimetrelik havan mermisi'' olduğu yazıldı.  Habere göre Türkiye raporunda, bu malzemelere el koyarak Diyarbakır'da askeri bir depoya koyduğunu, uçağın mürettabatının gözaltına alınarak Diyarbakır Savcılığınca sorgulandığını, mürettabatın ise uçakta yasaklı malzemeler bulunduğu, malzemelerin kim tarafından kime gönderildiğine ilişkin hiçbir bilgiye sahip olmadığını söylediklerini bildirdi. Raporda mürettebatın serbest bırakılarak 22 Mart'ta Tahran'a dönmelerine izin verildiği, ancak soruşturmanın halen devam ettiği de kaydedildi.

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