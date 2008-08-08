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Spor

Diyarbakır'a 6 puan

FIFA Disiplin Kurulu, 2005-2006 sezonunda Bosna Hersekli futbolcu Mikiç'in transfer ücretini ödemediği gerekçesiyle Diyarbakırspor'a verilen 6 puan silme cezasını kaldırdı.

08 Ağustos 2008 03:00

Tempo24-

FIFA Disiplin Komitesi Sekreter Vekili Volker Hesse tarafından Diyarbakırspor'a gönderilen yazıda, Bosna Hersekli futbolcu Mikiç'in avukatının Diyarbakırspor'un 6 puanın düşürülmesi isteğini geri çektiği yönündeki başvurusunun ardından toplanan kurulun özel koşulları dikkate alarak, Diyarbakırspor'dan puan düşürülmemesini kararlaştırdığı belirtildi.

Kulüp başkanı Adnan Öktüren, düzenlediği basın toplantısında, eski futbolcuları Mikiç'in transfer ücretini ödemedikleri gerekçesiyle FIFA'nın, Diyarbakırspor'un 6 puanının silinmesine ilişkin verdiği kararın kesinleştiğini hatırlatarak, ''Dün Çin'de yapılan FIFA Disiplin Kurulu Toplantısında bu karar kaldırılmıştır. Bu kararla Diyarbakırspor yeni sezona puan eksiltilmeksizin başlayacaktır. Bu konuda önemli çaba sarf edildi. Sayın Şenez Erzik'in büyük katkısı var. Yıllar önce Aydınspor aynı durumda parayı ödemesine rağmen puanı silindi. Türkiye, Şenez Erzik'in kıymetini iyi bilmeli. Ayrıca Futbol Federasyonu Başkan Vekili Mahmut Özgener'in de büyük katkısı oldu. Her ikisine teşekkür ediyoruz'' diye konuştu.

Başkan Öktüren, transfer çalışmalarının sürdüğünü, bu transfer çalışmaları için yaklaşık 4-5 milyon YTL harcama yapacaklarını kaydederek, ''Bu yıl futbolcularla 2'şer yıllık sözleşme imzalıyoruz. Oysa geçen yıl bizden önceki yönetim 1 yıllık sözleşmeler olmak üzere 6 milyon YTL harcamıştı.

Bölgede yaşanan kuraklık takımımızı olumsuz etkiledi. Hasat yapılmadığı için bölge ekonomisi kötü durumda. Bu nedenle bugüne kadar sivil toplum örgütleri de dahil olmak üzere kimseden 1 lira yardım alamadık'' diye konuştu.

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