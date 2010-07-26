Diyarbakır ve Şırnak'ta mayın patladı: 10 asker yaralı

T24 - Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde ve Şırnak'ta PKK üyelerince yola döşenen mayının patlaması sonucu 10 asker yaralandı.





LİCE



Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, askeri aracın geçişi sırasında, terör örgütü PKK üyelerince yola döşenen mayının patlatılması sonucu 6 asker yaralandı.



Lice-Kulp karayolunun 3. kilometresinde, askeri aracın geçişi sırasında, terör örgütü PKK tarafından daha önce yola döşenen uzaktan kumandalı mayın patlatıldı.

Araçta bulunan 6 asker yaralandı.



Yaralı askerler, helikopterle götürüldükleri Diyarbakır Asker Hastanesinde tedavi altına alındı.

Bölgede operasyon sürdürülüyor.





ŞIRNAK



Şırnak'ta teröristlerce döşenen mayının patlaması sonucu 1 astsubay ile 3 er yaralandı.



Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 24 Temmuzda, Güçlükonak ilçesinin dağlık arazi kesiminde güvenlik güçleri tarafından icra edilen faaliyet sırasında terör örgütü mensuplarınca araziye döşenen el yapımı mayın patladı.



Patlamada yaralanan astsubay ile 3 er hastanede tedavi altına alındı.