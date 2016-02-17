Diyarbakır ve Silivri cezaevleri önünde tutuklu gazeteciler için eş zamanlı umut nöbeti

Güneydoğu'da görev yapan gazetecilerle dayanışma ve habercilik üzerindeki kısıtlara karşı başlatılan Haber Nöbeti'ne katılan gazeteciler; Diyarbakır Cezaevi önünde gazeteci Beritan Canözer; Silivri Cezaevi önünde de Can Dündar ve Erdem Gül için eşzamanlı olarak "umut nöbeti" tuttular. Umut nöbetinde bütün tutuklu gazeteciler için özgürlük istendi.

26 Kasım’dan beri tutuklu bulunan Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Dündar ve Ankara Temsilcisi Gül için tutulan Umut Nöbeti’ni 78. gününde "Haber Nöbeti"ne katılan gazeteciler devraldı.

Dündar ve Gül’ün şahsında hapishanelerdeki tüm gazetecilerin serbest bırakılmasını isteyen gazeteciler “Biz aynı zamanda Beritan’ın heyecanıyız” dediler.

Aynı anda, bir başka Haber Nöbeti ekibi 19 Aralık 2015’ten bu yana Diyarbakır E Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan DİHA muhabiri Beritan Canözer için eylem yaptı Burada Haber Nöbeti adına konuşan gazeteci Hayko Bağdat, “Savaşta ilk önce gerçekler ölür, derler. Gerçekleri öldürmenin en iyi yolu da gazetecileri susturmaktır. Sokaklarda günlerce çocukların cenazeleri beklediği, annenin 7 gün cenazesi alınmadığı bir ortamda tüm baskılara rağmen gazeteciler bunları halka aktarmakla görevli. Zor şartlarda çalışan, cezaevinde kalan ve katledilenlerin sesini duyurmak için de buradayız” dedi.

Silivri’deki nöbete Haber Nöbeti koordinasyon grubundan Şafak Timur, Tuğba Tekerek, Fatih Polat (Evrensel Gazetesi) ve daha önce Diyarbakır’da haber nöbetine katılmış olan Elif Akgül (Bianet), Ergun Babahan (Özgür Düşünce) ve Said Sefa (Haberdar) katıldı.

Diyarbakır Cezaevi önündeki eylem de koordinasyon ekibinden Ceyda Karan (Cumhuriyet), Arzu Demir (ETHA ve ANF), Gökhan Biçici (Dokuz8haber) ile üçüncü Haber Nöbeti ekibinde yer alan Cihangir Balkır (Zete), Demet Yılan (Sendika.org), Hayko Bağdat (Diken), Mehveş Evin (Diken), Metin Cihan (İleri Haber) ile Semra Çelebi'nin (Özgür Radyo) katılımyla yapıldı.