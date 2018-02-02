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Diyarbakır Valisi: Üst düzey PKK'lı etkisiz hâle getirildi

Öldürülen PKK'lı için 1.5 milyon TL ödül

02 Şubat 2018 02:30

Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Lice kırsalında düzenlenen operasyonda üst düzey yetkilisi olmak üzere toplam 4 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Habertürk'ten Veysi İpek ve Mehmet Kayahan'ın haberine göre, öldürülenler arasındaki PKK'nın Eylül kod adıyla bilinen üst düzey yetkilisinin adının ise Murat Üçer (33) olduğu belirtildi.

AA'nın haberine göre ise, söz konusu kişinin Dernek Mahallesi Çalıkbükü mezrasında olduğunun tespit edilmesi üzerine gerçekleştirilen operasyon sırasında, Üçer ve beraberindeki 3 PKK'lınun bindikleri araçla kaçmaya başladı.

Takip sonucunda Çeper mezrası civarında aracın önünü keserek "dur" ihtarında bulunan güvenlik güçlerine, teröristlerce silahla ateş açıldı. Buna karşılık verilmesi üzerine çıkan çatışmada, 4 terörist de etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen bölge sorumlusu, terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda el yapımı uzaktan kumandalı mayınla tabur komutanı ile 3 askeri şehit etmişti.

Üçer, Türkiye'nin "Aranan teröristler" listesinin mavi liste bölümünde yer alıyordu, başına 1.5 milyon TL ödül konmuştu.

 

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