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Spor

Diyarbakır Valisi Güzeloğlu, Ziraat Türkiye Kupası final maçının oynanacağı stadyumu inceledi

DİYARBAKIR, (DHA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır ziyareti sırasında, Ziraat Türkiye Kupası final maçının Diyarbakır'da yapımı tamamlanan stadyumda oynanacağını söylemesinin ardından Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, stadyumda inc

27 Mart 2018 17:24

DİYARBAKIR, (DHA)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Diyarbakır ziyareti sırasında, Ziraat Türkiye Kupası final maçının Diyarbakır\'da yapımı tamamlanan stadyumda oynanacağını söylemesinin ardından Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, stadyumda incelemelerde bulunarak, görevlilerden bilgi aldı. 
Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Attila, Spor Genel Müdürü Tursun Türk, TFF Bölge Müdürü Serkan Bayhan, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir, Antalya Gençlik Spor il Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ile birlikte, Ziraat Türkiye Kupası final maçının oynanacağı stadyumda incelemelerde bulundu. 
9 Mayıs Çarşamba günü oynanacak final müsabakası öncesi son hazırlıkları yapılan stadyumda, görevlilerden bilgi alan Güzeloğlu, eksikliklerin kısa sürede tamamlanması talimatı verdi. 

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