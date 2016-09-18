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Diyarbakır Valiliği'nden "açığa alınan öğretmenler görevlerine iade edildi" iddiasına yalanlama

"Halkımızın resmi makamlarca doğrulanmamış haberlere itibar etmemesi önem arz etmektedir”

18 Eylül 2016 20:25

Diyarbakır Valiliği, sosyal medya ve bazı haber sitelerinde yer alan “açığa alınan öğretmenler görevine iade edildi” iddiasını yalanladı.

Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Bazı haber sitelerinde ve sosyal medyada ‘Diyarbakır'da açığa alınan öğretmenler göreve iade ediliyor’ şeklinde haberler yer almaktadır. Bilindiği üzere söz konusu öğretmenlerle ilgili soruşturma Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir. Bu aşamada Bakanlık tarafından Valiliğimize ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze iletilmiş herhangi bir liste bulunmamaktadır. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından başlatılan çalışmalar titizlikle yürütülmektedir. Halkımızın resmi makamlarca doğrulanmamış haberlere itibar etmemesi önem arz etmektedir” denildi.

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