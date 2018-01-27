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Diyarbakır Valiliği yakınlarında çöp konteynerinde patlama

Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR merkez Yenişehir ilçesinde bulunan valilik binasının arkasındaki sokakta, çöp konteynerinde patlama meydana geldi

27 Ocak 2018 22:27

Canan ALTINTAŞ-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR merkez Yenişehir ilçesinde bulunan valilik binasının arkasındaki sokakta, çöp konteynerinde patlama meydana geldi. Patlamada ölen ya da yaralanan olmadı.
Merkez Yenişehir ilçesindeki valilik binasının arkasından geçen Hintli Baba Sokak\'ta bugün saat 18.00 sıralarında çöp konteynerinde patlama meydana geldi. Patlamada, ölen ya da yaralanan olmazken, bölgedeki bazı evlerin camları kırıldı. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yeri inceleme ekibi, patlamanın meydana geldiği bölgede inceleme yaparken, sokak, vatandaş ve araçların giriş-çıkışına kapatılarak önlem alındı. İkinci bir patlama ihtimaline karşı polis, bölgedeki diğer çöp konteynerinde araştırma yaptı. Polis, patlamanın nedenini belirlemek için çalışma başlattı.
Bu arada patlama anı, bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, patlamayla birlikte sokaktaki vatandaşların kaçıştıkları görüldü.

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