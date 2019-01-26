Diyarbakır Valiliği: Sözde gizli güç olarak şehir merkezindeki örgütsel faaliyetlerde görevlendirilen terörist yakalandı

Diyarbakır Valiliği, "PKK/KCK terör örgütüne 2015 yılı Temmuz ayı içerisinde katılım yapan, aranma ve yakalanma kaydının bulunmamasından dolayı silahlı terör örgütü tarafından sözde gizli güç olarak şehir merkezindeki örgütsel faaliyetlerde görevlendirilen" kişinin yakalanarak tutuklandığını duyurdu. Valilik açıklamasında, "Yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" dendi.

Valilik tarafından yapılan açıklama şöyle:

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğünce yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, PKK/KCK terör örgütüne 2015 yılı Temmuz ayı içerisinde katılım yapan, aranma ve yakalanma kaydının bulunmamasından dolayı silahlı terör örgütü tarafından sözde gizli güç olarak şehir merkezindeki örgütsel faaliyetlerde görevlendirilen, (1) yıl süre ile Ayn El-Arab (Kobani) bölgesinde bulunan terör kamplarında kadın teröristlerin sevkedilmesinde ve nöbet faaliyetlerinin icra edilmesinde görevli olduğu tespit edilen Şervan Fargin (K) M.K. isimli teröristin yakalanmasına yönelik olarak Diyarbakır ili Yenişehir ilçesi Gürdoğan Mahallesinde belirlenen adreste yapılan operasyonda; Şervan Fargin (K) M.K. isimli terörist yakalanarak gözaltına alınmış, soruşturma işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak” suçundan tutuklanmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında, PKK/KCK terör örgütünün sivil yapılanması, işbirlikçi faaliyetleri ve finans kaynaklarının kurutulmasına yönelik yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.