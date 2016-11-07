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Diyarbakır Vali Yardımcısı Mehmet Demir, görevden uzaklaştırıldı

Görevden uzaklaştırılan mülki idare amirleri arasında Diyarbakır Vali Yardımcısı Mehmet Demir ile Dicle Kaymakamı Feremez Babat'ın da olduğu öğrenildi

07 Kasım 2016 18:37

Diyarbakır Vali Yardımcısı Mehmet Demir, 'FETÖ' ile bağlantılı olduğu iddia edilerek görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı'nca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisakı veya irtibatı olduğu değerlendirilen, 20 mülki idare amiri önceki gün görevden uzaklaştırıldı.

Görevden uzaklaştırılan mülki idare amirleri arasında Diyarbakır Vali Yardımcısı Mehmet Demir ile Dicle Kaymakamı Feremez Babat'ın da olduğu öğrenildi.

Diyarbakır Vali Yardımcısı Mehmet Demir, daha önce FETÖ soruşturmasında görevinden ihraç edilen Vergi Mahkemesi Hakimi F.Ç.'ye avukat aracılığıyla evlilik teklifi yapıp, yüzük gönderdiği iddialarıyla gündeme gelmişti. Demir haberleri yalanlamıştı.

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