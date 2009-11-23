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Yaşam

Diyarbakır uçağı pist başından döndü

23 Kasım 2009 13:10

 Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul-Diyarbakır seferini yapmaya hazırlanan uçağı teknik arıza nedeniyle pist başından döndü.
     Alınan bilgiye göre, İstanbul-Diyarbakır seferini yapmak için kalkış için hazırlanan TK 630 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi "Kastamonu" adlı uçak, saat 08.12'de Atatürk Havalimanı'nda pist başına geldi. Bu sırada uçağın sol motorunda teknik bir arıza olduğunun fark edilmesi üzerine pilot, pist başından dönerek uçuşunu iptal etti.
     THY Teknik Hangarlarına götürülen uçak burada bakıma alınırken, uçakta bulan 152 yolcu başka bir uçakla Diyarbakır'a götürülmek üzere terminale alındı.

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