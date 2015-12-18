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Diyarbakır Sur'da polise roketatarlı saldırı

Atılan roketatar araca isabet etmezken, roketin şarapnel parçasının sekmesi sonucu 1 polis yaralandı

18 Aralık 2015 23:10

Sokağa çıkma yasağının devam ettiği Diyarbakır'ın Sur ilçesinde düzenlenen operasyonlar esnasında düzenlenen roketatarlı saldırıda 1 polis memuru yaralandı.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde 2 Aralık günü alınan, 11 Aralık Cuma günü 17 saat ara verildikten sonra tekrar ilan edilen sokağa çıkma yasağı sürüyor. Yasağın uygulandığı 6 mahalle ve 1 caddede, PKK'ya yönelik operasyon sürerken yasağın 16'ncı gününde de çatışmalar devam etti.

DHA'nın haberine göre, sabah saatlerinden itibaren şiddetlenen çatışmaların sesleri kentin birçok noktasından duyuldu. Yaşanan sıcak çatışmalarda bölgede geçiş yapan polis zırhlı aracına yönelik roketli saldırı düzenlendi. Atılan roketatar araca isabet etmezken, roketin şarapnel parçasının sekmesi sonucu 1 polis yaralandı. Yaralı polis Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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