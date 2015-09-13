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Sokağa çıkma yasağı ilan edilen Sur'da çatışma; 7 polis yaralı

Diyarbakır Valiliği, sabah saat 05:00'dan geçerli olmak üzere ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu

13 Eylül 2015 11:17

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde 15 mahallede bugün sabah saat 05.00'te geçerli olmak üzere çıkan olaylar gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İlçede yasağın ardından çatışma çıktı. Çatışmada ilk belirlemelere göre 7 polis yaralandı.

Diyarbakır'da dün gece şiddetli patlama ve silah seslerinin geldiği ilçenin giriş ve çıkışlarını tutan polis, kimseyi Sur ilçesine sokmadı.

 

Çatışma çıktı



İlçede çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından başlayan operasyonlarda  güvenlik güçleri ile PKK'lılar arasında silahlı çatışma çıktı. Çatışmalarda ilk belirlemelere göre 7 polis yaralandı. Hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınan yaralı polislerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. 
 

Valilikten açıklama

 

Diyarbakır merkez Sur ilçesinde dün gece şiddetli patlama ve silah seslerinin gelmesinden sonra sabah saatlerinde Valilik, merkez ilçedeki 15 mahallede sokağa çıkma yasağının ilan edildiğini duyurdu. Valiliktan yapılan yazılı açıklamada, "İlimiz Sur İlçesi'nde meydana gelen olaylar nedeniyle, halkın can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, ilimiz merkez Sur İlçesi'nde sur içinde kalan bölgede (Abdaldede, Alipaşa, Cami Kebir, Cami Nebi, Cevatpaşa, Dabanoğlu, Fatihpaşa, Hasırlı, İskenderpaşa, Melikahmet, Ziya Gökalp, Lalebey, Süleyman Nazif, Savaş, Cemal Yılmaz Mahallelerinde) 13.09.2015 Pazar günü saat 05.00'dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edilmiştir. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmekte olup, sokağa çıkma yasağının bitim süresi ayrıca duyurulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."denildi.
 

Sur ilçesinde sokağa çıkma yasağı ilan edilirken, silah ve patlama sesleri sabah saatlerine kadar sürdü. Yaşanan çatışmalarda can kaybı ve yaralı ile ilgili açıklama yapılmazken, HDP Milletvekili Çağlar Demirel, HDP Diyarbakır il Eş Başkanı Ömer Önen ile DBP il Eş Başkanı Ali Şimşek'in de ilçeye girişine polis izin vermedi. Sokağa çıkma yasağının ilan edilmesi ile polis ilçenin tüm giriş ve çıkışlarını bariyer ve zırhlı araçlarla kapatırken, kimsenin ilçeye girmesine ve çıkmasına izin vermedi. 
 

Merkez Sur ilçesinde 6 Eylül'de polise düzenlenen saldırıda, 2 polis şehit olmuş ve 8 polis yaralanmıştı, olaydan sonra Diyarbakır Valiliği tarafından uygulanan sokağa çıkma yasağı bir gün sonra kaldırılmıştı.

 

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