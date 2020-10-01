Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İşleri bazı ilçelerde suya yüzde 112 zam yaptı, tüketici faturayı alınca öğrendi!

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İşleri (DİSKİ) suya şehir içinde yüzde 25, bazı ilçelerde ise yüzde 112,4 oranında zam yaptı. Tüketiciler DİSKİ’nin zamdan faturaları alınca haberdar oldu. Toplu Konutlar Şilbe 1. Etap Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Cengiz, “Yüzde 100 zam zulümdür” dedi.

8 Temmuz’da yapılan toplantıda gündeme alınan zam kararı, mesken, bahçe, ticari işletmeler, resmi daireler, şantiye, sanayi abonelerini kapsıyor.

Tigris Haber’e konuşan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü yetkilisi, “DİSKİ’nin sürdürülebilirliği için bu mecburi bir zamdır. Yine, suyumuzun kadrinin kıymetinin bilinmesi ve boşa sarf edilmemesi, heba edilmemesi açısından da bu uygulamaya gitmek zorundaydık” ifadelerini kullandı.

Gazete Duvar'dan Vecdi Erbay'ın haberine göre, bahçe sulama faturalarına yapılan zam nedeniyle, şimdiye kadar 800 TL gelen fatura, 2 bin TL civarında geliyor. DİSKİ’nin sessizce uygulamaya başladığı su zammı, Diyarbakır’da genel bir sessizlikle karşılandı. Ancak sessiz kalmayanlar da oldu. Bunlardan biri de Fevzi Cengiz.

"Yıllardır, sulama şebekesini içme suyundan temin ediyorduk"

Diyarbakır’ın yeşil semtlerinden olan ve Seyrantepe Toplu Konutlar olarak bilinen semt, Diyarbakır’ın en yeşil bölgelerinden. 1996’dan beri yerleşim alanı olan Toplu Konutlar’daki binaların tümünün bahçesi var. Toplu Konutlar Şilbe 1. Etap Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Cengiz, Toplu Konutlar’da 2 bin ev bulunduğunu belirterek, “Şimdiye kadar bütün belediye başkanları döneminde normal fiyatlar üzerinden yeşil alan sulaması yapılıyordu. Yıllardır, sulama şebekesini içme suyundan temin ediyorduk” dedi.

"Zam geri alınsın"

Cengiz, yönetim kurulu olarak kimi ada sakinleriyle karşı karşıya kaldıklarını ifade ederek, “Ödemede zorluk çekiyorlar çünkü. Hatta bu sebepten dolayı icralık duruma düşenler oldu” dedi. Suya yapılan zammın geri alınması için DİSKİ’ye dilekçe verdiklerini belirten Cengiz, “Belediye Meclisi’nin aldığı karardır, geri alamayız’ dediler. Yüzde 100 zam zulümdür. Buna karşı kamuoyu oluşmalı ve zam geri alınmalıdır” ifadesini kullandı.