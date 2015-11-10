Diyarbakır-Silvan yolunda askeri araca saldırı: 21 yaralı

Diyarbakır'da askeri zırhlı aracın geçişi sırasında önceden yola PKK'lılar tarafından yerleştirilen patlayıcı infilak etti. Zırhlı araçtaki askerlerden 21'i yaralandı. Yaralı askerlerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı ve hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.

Olay Diyarbakır- Silvan karayolunun Bağdere mevkiinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. PKK'lılar, Silvan'a 30 kilometre uzaklıkta karayolunda seyreden askeri aracın geçişi sırasında, yola önceden yerleştirdikleri patlayıcıyı uzaktan kumandayla infilak ettirdi. Şiddetli patlamada hasar gören zırhlı araçtaki askerler yaralandı.