Diyarbakır Şehitliği'ne, 36 yıl sonra ilk kez bir asker defnedildi

PKK'lıların saldırısı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hatip Çağlar'ın cenazesi, memleketi Diyarbakır'da düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Şehidin eşi Mizgin Çağlar, "Zaten istiyordun bak şehit oldun" dedi.

Diyarbakır'ın Kocaköy İlçesi Boyunlu Köyü bölgesindeki sürdürülen operasyon ardından İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Harun Yılmaz ile birlikte içinde bulunduğu araca PKK'lıların saldırı düzenlemesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hatip Çağlar için tören düzenlendi.

Şehit Çağlar'ın cenazesi, merkez Sur İlçesi'ndeki tarihi Ulu Camii'ne getirildi. Yoğun güvenlik önlemlerinin aldığı ilçede yüksek binalara keskin nişancı özel harekat timleri yerleştirildi. Buradaki cenaze namazına, AKP Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Cumali Atilla, askeri ve mülki amirler ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Çağlar'ın babası Mehmet, annesi Kamile, eşi Mizgin çocukları Hiranur ile Muhammed Üveys ve şehidin kardeşleri de camiye getirilirken, güçlükle ayakta duran eşi Mizgin Çağlar eşinin tabutuna doğru "Sen şehit oldun aşkım. Şehit oldun işte. Zaten istiyordun bak şehit oldun. Şehidim, namusum, gururum, babam, ağabeyim, her şeyim" diyerek seslendi.

Acılı aileyi yakınları ile askerler teselli ederken, asker üniforması giydirilen şehidin 6 yaşındaki kızı Hira Nur ile 3 yaşındaki oğlu Muhammed Üveys'in babalarının fotoğraflarına bakarak tabut başına geçmeleri yürek dağladı. Askerler ve cemaatin omuzunda tekbir getirilerek cami içerisinde alınan Çağlar için cenaze namazı kılındı.

Jandarma Uzman Çavuş Hatip Çağlar'ın cenazesi daha sonra Diyarbakır Şehitliği'ne getirilerek burada askeri tören düzenlendi. Protokol ve yakınlarının da hazır bulunduğu törende şehit Çağlar'ın öz geçmişi okundu.

Çağlar'ın 2009 yılında mesleğe başladığı belirtilirken, 14 Temmuz 2016'da Kocaköy İlçe Jandarma Bölük Komutanlığı emrinde göreve başladığı ifade edildi. Okunan duaların ardından şehit Hatip Çağlar'ın cenazesi ailesinin isteği üzerine Diyarbakır Şehitliği'nde toprağa verildi. 36 yıl sonra ilk kez bir şehit cenazesi Diyarbakır şehitliğine defnedilirken, mezarı başında Kuran-ı Kerim okundu.

Saygı atışının ardından tören sona ererken, Vali Hasan Basri Güzeloğlu şehidin eşi Mizgin Çağlar ile babası Mehmet Çağlar'a Türk bayrağını verdi. Bayrağı öpen şehidin Babası Mehmet Çağlar, "Allah'ıma binlerce şükürler olsun, Vatanımız milletimizi sağ olsun, Allah zalimlere fırsat vermesin" dedi.