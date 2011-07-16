Diyarbakır saldırısında cevap bekleyen sorular

T24- 13 Mehmetçiğin şehit düştüğü saldırı, bazı soruları da beraberinde getirdi. İşte gazetelerin sayfalarına taşıdığı cevap bekleyen sorulardan bazıları:

- İki asker ve bir sağlık memurunun kaçırılması olayının üzerinden beş gün geçti. Bu süre içerisinde Heron'lar bölge üzerinde uçuş yapıyor muydu? Heron'lar kaçırma olayı ile ilgili görüntü aldı mı?

- 13 askerin şehit olduğu yerde Heron'lar nerede görevlendirilmişti?

- PKK'lı grubun en az 30 kişi olduğu düşünüldüğünde, Heron'lara rağmen bu kadar kalabalık bir grup nereden sızma yaptı?

- Terörist grup hakkında herhangi bir istihbarat alınmadı mı? Alındı ise neden değerlendirilmedi?

- Dönüş esnasında olan birliğin mola vereceği yerler önceden mi belirlenmişti? Örgüt, geri dönüş yolunda olan askeri birliğin geçiş güzergahlarını biliyor muydu?

- Özel Harekat birliklerinin gitmesi gereken arama tarama operasyonuna neden geri emniyeti sağlamakla görevli olan askeri birlik görevlendirildi?

- Çatışma kaç saat sürdü? Birliğe ilk yardım ne zaman ve hangi askeri birlik tarafından ulaştırıldı?

(ntvmsbc)