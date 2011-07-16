T24 LogoT24 Logo
Gündem

Diyarbakır saldırısında cevap bekleyen sorular

13 Mehmetçiğin şehit düştüğü saldırı, bazı soruları da beraberinde getirdi.

16 Temmuz 2011 03:00

T24- 13 Mehmetçiğin şehit düştüğü saldırı, bazı soruları da beraberinde getirdi. İşte gazetelerin sayfalarına taşıdığı cevap bekleyen sorulardan bazıları:

- İki asker ve bir sağlık memurunun kaçırılması olayının üzerinden beş gün geçti. Bu süre içerisinde Heron'lar bölge üzerinde uçuş yapıyor muydu? Heron'lar kaçırma olayı ile ilgili görüntü aldı mı?

- 13 askerin şehit olduğu yerde Heron'lar nerede görevlendirilmişti?

- PKK'lı grubun en az 30 kişi olduğu düşünüldüğünde, Heron'lara rağmen bu kadar kalabalık bir grup nereden sızma yaptı?

- Terörist grup hakkında herhangi bir istihbarat alınmadı mı? Alındı ise neden değerlendirilmedi?

- Dönüş esnasında olan birliğin mola vereceği yerler önceden mi belirlenmişti? Örgüt, geri dönüş yolunda olan askeri birliğin geçiş güzergahlarını biliyor muydu?

- Özel Harekat birliklerinin gitmesi gereken arama tarama operasyonuna neden geri emniyeti sağlamakla görevli olan askeri birlik görevlendirildi?

- Çatışma kaç saat sürdü? Birliğe ilk yardım ne zaman ve hangi askeri birlik tarafından ulaştırıldı?

(ntvmsbc)

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24