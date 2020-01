Diyarbakır Ricky Martin'i istiyor

Ricky Martin, resmi internet sitesi üzerinden "Nerede konser vereyim?" diye sordu. Londra için 57 istek geldi, Diyarbakır için tam 3.070 oy yağdı!

Ricky Martin, yeni konser turnesinde hangi şehirlere gideceğine karar vermek için resmi internet sitesinde oylama başlattı ve hayranlarına şöyle seslendi:

"Konser için dünyanın birçok yerine gittim, daha da çok yere gitmek istiyorum. Nerede konser vermem gerektiği konusunda bana yardımcı olun. Siteye dünya haritası koyduk, şehrinizi belirleyin ve oylayın. Bana yardımcı olun."

Şu an http://www. rmaroundtheworld.com/#/ home adresinde devam eden oylama 28 Nisan'da sona erecek.

Sabah gazetesinden Mevlüt Tezel'in haberi şöyle:

Oylamada hangi şehirler önde dersiniz? New York mu, Londra mı? Yoksa Martin'i çok seven Latin Amerika ülkeleri mi? Bu yazı yazıldığı sırada Londra için 57, New York için 167, Rio için 139, Buenos Aires için bin 51 oy kullanıldı. Türkiye'den ise İstanbul'dan 237, Ankara'dan 53 oy kullanılmış.

Peki, birinci kim dersiniz? Şu an 3 bin 117 oyla Diyarbakır. Diyarbakır'ın birinci olması enteresan değil mi? Efendim, internetin haylaz çocukları İncisözlük yazarları, 'Koşun, Ricky Martin'i Diyarbakır'a gönderiyoruz' sloganlı oy kampanyası başlattı. İncisözlük yazarlarının oylarıyla Diyarbakır açık ara önde şu anda.

Sitede 'Tatava yapmadım, bastım oyumu Diyarbakır'a', 'Oylar Diyarbakır'a megri megriii' gibi yorumlar yazarak birbirlerini gaza getiriyorlar.

Diyarbakır kesin birinci olur! İncisözlük'çüler daha önce de Şahan Gökbakar'ın 'Celal ile Ceren' filmini, düşük oy vererek dünyaca ünlü sinema sitesi IMDB'nin tüm zamanların en kötü filmler listesinde birinci yapmıştı. Gökbakar da İncisözlük'e dava açmış, IMDB'nin yetkilileriyle konuşup filmi listeden çıkarttırmıştı.

Aslında Diyarbakır'a da bir Ricky Martin konseri yakışır; demokratik açılıma destek olur, oradaki gençler de bir dünya starını izlemiş olurlar.

Tabii her şey hesap kitap işi; yeterli bilet satılır mı meçhul. Önce Ricky Martin'in Diyarbakır'daki albüm satışlarına bakmak lazım.

Turne öncesi anket

'Haydi megri megri'

Oy patlamasının nedeni ise daha sonra ortaya çıktı. İnternetin haylaz çocukları olan İncisözlük yazarlarının 'Oylar Diyarbakır'a megri megrii!' diye kampanya başlatıp Ricky Martin'in anketine oy istedikleri anlaşıldı.