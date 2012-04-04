Diyarbakır polisinden karpuzlu birlik ve beraberlik mesajı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, teşkilatın kuruluş yıldönümü nedeniyle kentteki billboardlara beraberlik ve kardeşlik mesajlı afişler astı. 'Başım gözüm üstüne' denilen afişlerde 'Kalbimizin tam ortasındasınız' sloganı vardı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü 10 Nisan’da kutlanacak olan teşkilatın kuruluşunun 167’nci yıldönümü nedeniyle kentte düzenlediği etkinliklerde kenteki billboardlara asılan yaklaşık 400 afişte birlik ve beraberlik mesajı verildi.

Afişlerde, Diyarbakır’ın tarihi surları, ünlü karpuzunu da yer verilerek, kent halkının sık kullandığı ’Başım gözüm üstüne’ deyimi üzerinde kalp bulunan sur fotoğraflı afişte ise, ’Kalbimizin tam ortasındasiniz ve değerlisiniz’ sözleri de yeraldı. Çocukların da ön planda tutulduğu afişlerde, karikatürlere de yer verildi.

Billboardların yanı sıra afişler devriye araçlarına giydirilirken, görenlerin beğenisiyle karşılandı. Emniyet Müdür Yardımcısı İlyas Burunak, polis ekipleri kent sokaklarını gezerek vatandaşlara hazırlanan bildirileri dağıtarak görüş alışverişinde bulundu.

Pankart ve bildirirleri oldukça beğendiklerini belirten vatandaşlar ekiplerin polis haftalarını kutlayarak hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. Emniyet Müdür Yardımcısı İlyas Buruna Diyarbakır’da hizmet etmekten guru ve onur duyduklarını belirterek hazırlanan billboardlar da birlik ve bütünlük mesajları vermek istediklerini söyledi. Burunak, şöyle konuştu:

"Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü olarak 10 Nisan polis bayramını vesile kılarak, Diyarbakır halkına yönelik kendimizi nasıl tanıtabiliriz. Çalışmalarımızı bir şekilde nasıl yansıtabiliriz diye düşüncesiyle bir proje başlattık. Bu proje çerçevesinde 12 tane billboardlık resim ve sloganlar hazırladık.

Bu sloganları seçerken uzun süredir Diyarbakır’da çalışan birisi olarak ve Diyarbakır’da çalışan meslektaşlarımızla bir istişare ederek çok güzel sloganlar ve doğal resimler koyduk. Diyarbakır neyle ünlüdür? Surlarla ünlülüğü var. Karpuzla ünlülüğü var. Bunları görsel olarak nasıl taşıyabiliriz diye 12 tane resmimizi billboardlara taşıdık. Ve Diyarbakır’ın sokaklarında ve ana caddelerinde billboardları sergiledik.

Bunun yanına Diyarbakır’da resmi dolaşan ekiplerimizin arka ve yan camlarına vatandaşlarımıza daha çok ulaştırmak amacıyla resimler yapıştırdık. Bunun yanına ayrıca hırsızlık, kapkaç, asayiş olaylarımızla ilgili vatandaşlarımızı bilgilendirelim düşüncesiyle broşürler bastırdık. 10 bin tane broşürümüzü tek tek dolaşarak dağıtacağız."

Kalbimizin ortasındasınız

Emniyet Müdür Yardımcısı Burunak, Diyarbakır’da polis olarak hizmet yapmaktan gurur ve mutluluk duyduklarını belirtti. Burunak, şunları söyledi:

"Çünkü buradaki insanların kamu güvenliğini sağlamak ve polisimizin onlara hizmet etmek düşüncesiyle gece gündüz çalışıyoruz. Diyarbakır denildiğinde aklımıza tarihi surları ve karpuzu geliyor. Tarihi surların ortasında kalp resmi var. Diyarbakır’ın çok sevdiğimizden dolayı o kalbinin tam ortasına polis yıldızımızı koyduk. Şunu dedik, ’siz kalbimizin tam ortasındasınız ve değerlisiniz’ Polis olarak baktığımızda böyle. Ama vatandaş, halk olarak baktığımızda da onlar şöyle diyorlar; ’Siz kalbimizin tam ortasındasınız. Ve polis olarak sizde bizim için değerlisiniz’ Yani iki kalp iki sevgi birbirine geçerek sevgimizi 10 Nisan polis bayramı dolayısıyla birbirimize mesaj vererek hem bayramımızı kutladık. Hem de onlar bizim bayramımızı kutladılar. Bunu ifade etmeye çalıştık. Ve mesaj doğru yerde doğru şekilde anlaşıldığına da inanıyoruz. Çünkü vatandaşlarımızdan çok olumlu mesajlar var. Çok güzel bir mesaj vermişsiniz diyorlar."

Vatandaşların kendilerini arayarak asılan pankartlardan oldukça memnun olduklarını dile getirdiğini belirten Burunak, "Diyarbakır polisi olarak hakikaten gece gündüz demeden fedakarlık göstererek, onları asayişini sağlamak amacıyla çalışıyoruz. İnanın biz onları çok seviyoruz. Sevgimizi, çalışmamızı billboardlarda anlatmaya çalıştık. Anlatığımıza inanıyoruz. Asayişi sağlamak, buranın huzurunu sağlamak hep beraber vatandaşlarımızla ve halkımızla olacak birşey. Onların desteklerini her zaman hissetik. Bununda devam etmesini istiyoruz. Her zaman yanımızda olmalarını ve desteklerini esirgememelerini diliyoruz" dedi.