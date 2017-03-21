Diyarbakır, Newroz'a hazır; Türk ve Baydemir konuşma yapacak

HDP, DBP, DTK ve TJA tarafından organize edilen Newroz kutlamaları için Diyarbakır’da tüm hazırlıklar tamamlandı. "Mutlaka kazanacağız" sloganıyla 33 ayrı toplam merkezde düzenlenen Newroz kutlamaları bugün Diyarbakır’da yapılacak kutlamayla son bulacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne kayyım atanmasının ardından bu yıl Newroz kutlamalarına belediyeden destek alınamadı. Kutlamalar için kentte yüzbinlerce bildiri dağıtıldı. Anons araçları günlerdir kenti dolaşarak hem referandumda 'hayır' çağrısı yaptı hem de halkı Newroz kutlamalarına davet etti. Alanın güvenliği ise hem polis hem de Nevruz organizasyonunu gerçekleştiren siyasi partiler tarafından sağlanacak. Polis, alanın çevresinde 5 kilometre çapında demir bariyerle güvenli bir alan oluşturdu. Alana girişler için sadece 5 giriş yeri oluşturulurken, bu girişlerden biri sadece protokole ayrıldı. Görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, DTK Eş Başkanı Leyla Güven, HDP Grup Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, HDK Eş Sözcüsü Onur Hamzaoğlu, TJA sözcüsü Ayşe Gökkan ile Diyarbakır Barış Anneleri İniyisayitifi’nin bir üyesi konuşma yapacak.

Diyarbakır Newrozu böyle başladı:

Alana seyyar satıcı yasağı

Cumhuriyet gazetesinden Mahmut Oral'ın haberine göre, günler öncesinden bu yana alanda nöbet tutan parti görevlilerinin her gün alanı herhangi bir saldırı ihtimalina karşı alanı didik didik aradığı belirtildi. Bugün de polis bariyeri içinde kalan alan, önce tamamen boşaltılacak, parti görevlileri ve polisler tarafından bomba detektörü köperler eşliğinde arandıktan sonra sivillerin girişine açılacak. Alana giren herkes, hem polis hem de porti görevlileri tarafından ayrı ayrı üst aramasından geçirilecek ve çantaları kontrol edilecek. Alana bu yıl kesinlikyle seyyar satıcı alınmayacak. Alana yüzbinlerce insana rahatlıkla hitap edilebilecek ses ve görüntü sistemi ayrıca 130 seyyar tuvayet ve lavabo kuruldu. Türk, Güven, Baydemir, Gökhan, Hamzaoğlu Barış Anneleri konuşacak 163’ü yabancı basın mensubu olmak üzere 367 gazeteci kutlamalara akredite oldu. Kutlamalardaki konuşmacılar da belirlendi.

Görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, DTK Eş Başkanı Leyla Güven, HDP Grup Sözcüsü ve Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, HDK Eş Sözcüsü Onur Hamzaoğlu, TJA sözcüsü Ayşe Gökkan ile Diyarbakır Barış Anrneleri İniyisayitifi’nin bir üyesi konuşma yapacak. Sanatçılar Yaşar Kurt, Koma Pel, Grup Munzur, Koroya Jinên Amed ê, Dengbejên Botan ve Ferhat Mansuri’nin sahne alacağı Nevruz kutlamaları için Kadir İnanır, Zülfü Livaneli, Sıla, Sezen Aksu, Barış Atay, Ferzan Özpetek, Fırat Tanış, Mert Fırat, Ezel Akay, Hüsnü Arkan, Meltem Cumbul,Şevval Sam, Menderes Samancılar, Jülide Kural, Mustafa Alabora’nın da aralarında bulunduğu çok sayıda sanatçı, “hayır” dediği için Kanal D’deki işinden kovulan gazeteci İrfan Değirmenci ile Barış İçin Akademisyenler bildirisine imza atıkları için üniversiteden uzaklaştırılan çok sayıda akademisyene de davetiye gönderildi.

Kutlamalara katılması için sadece AKP’ye davetiye gönderilmezken, CHP, DSP, EMEP, HAK-PAR, KDP, PAK, ÖSP Nevruz’a davet edildi.KESK, Genel-İş, Türk-İş ve bileşenleri başta olmak üzere 100’den fazla sendika ve sivil toplum kuruluşuna davetiye gönderildi. Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Mesud Barzani’nin partisi de dahil olmak üzere Kuzey Iraktaki tüm siyasi partiler de Nevruz’a davet edildi.

Kutlamalar için ayrıca ile Avrupa Parlamentosu parlamenterleri, ABD Büyükelçiliği ve Avrupa Birliği Türkiye Temsilciliği, Danimarka, Hollanda, Belçika, İsviçre, İsveç, Fransa, Estonya, Kanada, Yunanistan, Avusturalya, Birleşik Krallık, İtalya, Rusya, Kolombiya, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, İspanya, Brezilya, Finlandiya elçilik ve konsolosluklarına da davetiye gönderildi. Bask ve Katalonya bölgeleri ile Fransa, İtalya ve Kolombiya’dan gelen heyet kente ulaştığı gibi, DBP Genel Merkezi’ ni de ziyaret etti.

Newroz alanına bıçakla girmek isteyen kişi, polis tarafından vurularak öldürüldü:

Valilik Nevruz afişinde DTK’yi istemedi

Diyarbakır’ın merkez Bağlar İlçesinde Nevruz Parkı’nda bugün yapılacak kutlamaları için Diyarbakır valiliği’nden izin alan tertip komitesi, kentin bir çok yerine asmak için pankart ve afiş hazırladı. Üzerinde, “Newroz Piroz be, Amed Newroz’una tüm halkımız davetlidir. 21 Mart 2017.

Newroz Parkı” yazılan pankart ve afişlerin altına tertip komitesinin karşısına DTK, DBP ve hDP’nin logoları yerleştirildi. valilik DTK’nın resmi bir sıfatı bulunmadığını bildirerek bunu kabul etmedi ve silinmesini istedi. Bunun üzerine yeni bir formül bulundu. Önceden hazırlanan yüzlerce afiş ve pankartın üzerindeki DTK’nın yanı sıra, DBP ve hDP logolarının da üzeri şefaf bir bant ile kapatıldı. Bulunan formül ile söz konusu pankart ve afişlerin toplatılması önlenmiş olundu.